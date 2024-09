Napoli, c’è fiducia per rivedere Mario Rui in campo contro il Cagliari (TuttoSport)

Mazzarri crede di poterlo recuperare. La squadra sta lavorando intensamente con il preparatore atletico Pondrelli, ci sono già meno crolli fisici rispetto ad inizio stagione.

Buone notizie per il Napoli: Mario Rui è vicino al rientro. Il terzino sinistro sembra aver recuperato dalla lesione all’adduttore che si era procurato durante la partita contro l’Empoli. In sua assenza, Walter Mazzarri ha impiegato Natan come terzino sinistro e Juan Jesus come difensore centrale.

TuttoSport scrive:

“Intanto, il Napoli è già tornato al lavoro, conscio del poco tempo a disposizione visto il fitto calendario di partite. In particolare, si sta

lavorando intensamente sulla tenuta atletica, grazie all’impegno del preparatore atletico Pondrelli.

I risultati sembrano promettenti, con una riduzione della stanchezza e l’assenza di crolli fisici rispetto all’inizio della stagione. Mazzarri, inoltre, è fiducioso nel recupero di Mario Rui in vista della partita col Cagliari. Il terzino portoghese sembra aver superato la

lesione all’adduttore patita contro l’Empoli. La sua presenza in campo offrirebbe al coach un’alternativa di ruolo sulla fascia sinistra, al posto di Natan. Al contrario, il recupero di Olivera richiede ancora tempo. Dopo la lesione al collaterale del ginocchio subita contro l’Atalanta, l’uruguaiano sta continuando le terapie e gli allenamenti personalizzati in palestra. Ieri Leo Ostigard non si è allenato a causa di un leggero stato influenzale. Tra i tanti segnali positivi, spicca la forma fisica ritrovata da Victor Osimhen, che vuole tornare al gol anche in campionato . Non sarà facile scardinare il muro del Cagliari, ecco perché Mazzarri continua a lavorare anche sui tiri da fuori area. Il tecnico toscano sta progressivamente plasmando un progetto tecnico solido, fi nalizzato a risolvere tutte le criticità e a riportare il Napoli nella posizione che più gli compete“.

Natan non ha fatto male da terzino sinistro. Nella partita contro il Braga è stato il migliore in campo tra i giocatori del Napoli. Nel post-partita, Mazzarri ha parlato a Sky del difensore:

«Al di là dei passare il turno, mi interessava non prendere gol. La squadra era un pochino lunga, non riusciva a sentirsi solida, stasera si è visto un po’ più di equilibrio, alcune cose sono riuscite bene, altre meno, siamo riusciti anche a far riposare qualcuno».

«Quel pochino che s’è potuto fare, ogni occasioni che subivamo veniva dal laterale, si perdeva l’uomo. La squadra saliva insieme alla palla, non era più lunga, cose che l’anno scorso erano da elogiare e secondo me si era un po’ perso».

Natan migliore in campo.

«Sapevo che Natan aveva doti importanti, era demoralizzato. Quando un ragazzo arriva dal Brasile non è semplice, ha grandi potenzialità, va sostenuto. Nel tempo ci farà molto comodo e sarà sempre il migliore. Ricordo Bremer quando è arrivato dal Brasile».

