Napoli-Cagliari, le ufficiali: Mazzarri sceglie Cajuste al posto di Zielinski

Mazzarri conferma Natan a sinistra, Mario Rui va in panchina. Ranieri schiera in attacco Pavoletti e Petagna

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali. Mazzarri deve fare a meno di Zielinski e Elmas, per il resto confermato l’undici titolare contro il Braga. Ranieri con Lapadula e Luvumbo in attacco.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Gaetano, Lidstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Cagliari(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto, Oristanio; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

Gli ultimi aggiornamenti prima di Napoli-Cagliari

Tra qualche ore fischio d’inizio al Maradona, si gioca Napoli-Cagliari. Gli aggiornamenti prima della partita di Sky attraverso le parole dell’inviato Massimo Ugolini:

«Contro il Cagliari partita abbordabile, poi ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Bisogna rompere il tabù Maradona in campionato, Mazzarri spera di ritrovare Osimhen che oggi porterà in campo il Pallone d’Oro africano. L’attaccante deve ritrovare la migliore condizione. Forfait di Zielinski, affaticamento al ginocchio per lui che come Elmas non è convocato. Ritorna Mario Rui, una buona notizia considerando l’indisponibilità di Olivera. Per quanto riguarda il Cagliari, Lapadula ha subito una frattura al naso, non dovrebbe giocare ma l’impressione comune è che lui si sia messo a disposizione e Ranieri potrebbe mandarlo in campo. Pavoletti non è in perfette condizioni, dovrebbe partire dal primo minuto Luvumbo. Il Cagliari vuole continuità dopo essere riemerso da situazioni complicate. Il Napoli vuole rialzare la testa anche in campionato».

Rinnovo Osimhen

Il Corriere della Sera fa un parallelo sul punto dei rinnovi di due campioni, Lautaro Martinez e Victor Osimhen

“I destini dei due bomber copertina del campionato sono incrociati. Forse la loro sarà anche una staffetta in chiave scudetto, perché per Osi, fermo a 6 gol in serie A, l’obiettivo oggi è sinceramente lontano, serve un’impresa per fare il bis. Mentre Lautaro, in fuga nella classifica marcatori con 14 gol in 15 partite, punta a rivincere per conquistare la seconda stella. Con la penna in mano però sono tutti e due in pole position: due fuoriserie che hanno ancora tanti giri di pista da fare, con optional sempre più onerosi. Del resto i soldi che fanno guadagnare ai club con le loro prestazioni pesano tanto nel bilancio. E sull’aumento di stipendio previsto dal rinnovo che i due giocatori stanno negoziando con Inter e Napoli è in vantaggio il nigeriano: per lui l’ipotesi sul tavolo è da 10 milioni a stagione da subito, fino al 2026″.

