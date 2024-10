Mourinho: nessuna squalifica ma una multa da 20mila euro da devolvere in beneficenza

Dopo il patteggiamento per le parole su Mercenaro. Stessa multa anche alla Roma sempre da devolvere all’Associazione Italiana contro Leucemie

Mourinho e procura federale patteggiano, nessuna squalifica ma un’ammenda da 20 mila euro da devolvere all’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail). La stessa sanzione è stata inflitta anche alla Roma, stessa cifra da devolvere sempre all’AIL. Il patteggiamento arriva dopo le parole di Mourinho su l’arbitro Mercenaro e su Berardi. La nota Figc

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore della Roma José Mourinho è stato sanzionato con un’ammenda di 20.000 euro da devolvere all’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail). La stessa sanzione, anch’essa da devolvere all’AIL, è stata applicata anche all’AS Roma, per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 23, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva“.

La nota della Roma:

“L’As Roma e il proprio allenatore si riportano alle dichiarazioni espresse sia dal Direttore Tiago Pinto, che dal responsabile tecnico Mourinho, successivamente all’apertura del procedimento della Pf Figc, ribadendo il massimo rispetto e la massima collaborazione verso le Istituzioni Federali e l’Aia.

Proprio in linea con questa condotta collaborativa, e per il rispetto e la fiducia del Club nei confronti delle Istituzioni arbitrali e della Figc, l’As Roma e l’allenatore, aderendo convintamente alla valutazione del Procuratore Federale, accettano su basi consensuali la comminatoria di una sanzione pecuniaria che sarà integralmente devoluta in favore dell’Associazione Italiana Leucemie (AIL), ente che opera per nobili finalità benefiche in concreto aiuto dei più bisognosi“.

Le parole di Mourinho prima di Roma-Sassuolo

«Mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. È una partita super importante per noi, non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e nemmeno chi è al Var: con lui abbiamo avuto spesso sfortuna… Vedrete che sicuramente domani con Marcenaro, Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti e salterà la Fiorentina»

«Poi c’è Berardi, un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari. Quello che fa lui è troppo, esagera nel prendere in giro gli altri, per prendere i gialli, i doppi gialli».

