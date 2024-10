Meluso: «I rinnovi di Zielinski e Osimhen? Lavoriamo con riservatezza»

A Dazn: «La classifica la guarderemo più avanti. La distanza dalla vetta è notevole ma dobbiamo pensare partita dopo partita»

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita tra il Napoli e il Cagliari. Queste le parole del ds del Napoli:

«Se guardiamo la classifica? Se si rivolge il viso verso l’alto, si rischia di cascare di sotto. Andrei step dopo step, partita dopo partita, cercando di dare il massimo. La classifica la guarderemo più avanti. La distanza dalla vetta è notevole ma dobbiamo pensare partita dopo partita. In Champions abbiamo una grande possibilità, siamo tra le prime sedici d’Europa e ci auguriamo di andare avanti».

Meluso sui rinnovi Zielinski e Osimhen:

«Lavoriamo sotto traccia, escono molte cose perché comunque si deve parlare. La gente ovviamente vuole sapere, ma lavoriamo con riservatezza».

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Gaetano, Lidstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Cagliari(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto, Oristanio; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

Il fischio d’inizio di Napoli-Cagliari potrebbe essere posticipato a causa del forte vento che si abbattuto oggi su Napoli. I cancelli del Maradona sono ancora chiusi. Sky riporta che i vigili del fuoco hanno controllato la stabilità e la sicurezza dell’impianto e non dovrebbero esserci problemi.

Il vento intanto ha divelto alcune parti della copertura dello stadio Diego Armando Maradona. Le folate di vento hanno rimosso parte dei cupolini dell’impianto di Fuorigrotta. Inizialmente l’apertura dei tornelli era prevista per le 15:30, alcuni tifosi sono riusciti ad entrare, altri invece sono ancora in attesa che si aprano i tornelli. Alle 16.50 i cancelli sono stati aperti e gli spettatori hanno cominciato ad affluire lentamente all’interno. La partita tra il Napoli e il Cagliari non è a rischio rinvio.

