Mazzocchi, il Napoli può rilanciare l’offerta a 2,5 milioni circa (Gazzetta)

Il ds della Salernitana ne chiedeva 5; il calciatore vuole solo l’azzurro. Da domani si ricomincerà a trattare.

Pasquale Mazzocchi non vede l’ora di indossare la maglia del Napoli, ma a quanto pare la Salernitana non lo lascerà andare così facilmente. L’iniziale richiesta di 5 milioni da parte del ds granata Sabatini sembra essere ormai caduta, ma di certo non vorranno accontentarsi di quanto proposto da De Laurentiis. Gli azzurri dovranno sbrigarsi, in quanto Zanoli partirà a giorni in direzione Genova per indossare la maglia del grifone nei prossimi sei mesi. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, da domani dovrebbe già esserci un rilancio del Napoli per Mazzocchi a 2,5 milioni:

“Già da domani De Laurentiis proverà a ricontattare il collega della Salernitana Iervolino, con cui a dicembre a Milano aveva cominciato a parlare del trasferimento di Mazzocchi in azzurro. Tra il club campione d’Italia e i granata è solo una questione di soldi; dopo una prima offerta di 1,5 mln del Napoli rifiutata, il rilancio dovrebbe essere intorno ai 2,5 milioni, poi starà alla Salernitana e al giocatore decidere (il ds Sabatini chiedeva 5 milioni). Il terzino, napoletano, ha chiesto la cessione per vestire la maglia azzurra, ma oggi non sembra basti la sua volontà per liberarlo”.

DEL GIOCATORE AVEVA PARLATO ANCHE DI MARZIO:

La società azzurra ha come priorità Pasquale Mazzocchi, ma al momento l’intesa con la Salernitana è lontana. Il Napoli ha presentato un’offerta da 1.5 milioni di euro, mentre il club del presidente Iervolino valuta il calciatore 4 milioni (e difficilmente scenderà sotto i 3 milioni). Con ogni probabilità gli uomini mercato azzurri faranno un altro tentativo per il calciatore, poi – se non si dovesse trovare l’intesa con la Salernitana – vireranno su un altro nome. Se la trattativa con Mazzocchi non va in porto, ci sarebbe l’alternativa Faraoni.

ilnapolista © riproduzione riservata