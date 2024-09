Le partite della Juventus sono tutte uguali, Allegri continua a mortificare gli avversari (Repubblica)

Gli altri tengono la palla, i bianconeri li lasciano fare, traggono il massimo dalle rare sortite dei loro gregari e naturalmente vincono

Le partite della Juventus sono tutte uguali, Allegri continua a mortificare gli avversari. Lo scrive Repubblica, con Emanuele Gamba, a commento del successo bianconero per 1-0 sul Napoli con rete di Federico Gatti che era stato decisivo anche a Monza segnando la rete del successo nei minuti di recupero.

Le partite della Juventus sono una replica, hanno un copione seguito alla lettera e allora complimenti allo sceneggiatore: gli altri tengono la palla, i bianconeri li lasciano fare (65-35 di possesso anche stavolta), s’acquattano sereni a protezione delle loro terre, traggono il massimo dalle rare sortite dei loro gregari (Cambiaso e Gatti, ancora) e naturalmente vincono, naturalmente lo fanno di misura e naturalmente si capisce fin da subito, se non addirittura da prima, come andranno le cose, visto che il Napoli è cascato nella trappola come gli altri, ha speso tempo a friggere aria e alla fine s’è scoperto sconfitto senza neanche rendersene conto. Eppure sembra tutto così scontato, così lapalissiano. Eppure, senza cambiare una virgola di sé e del suo micidiale copione, Allegri continua a mortificare un avversario dopo l’altro.

Se però gli avversari, che oramai il copione lo conoscono, non sanno trovare alternative, perché deve farlo Allegri ora che la Juve è così gratificata dall’essere esattamente come sembra, come è?

Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta. Lo scrive il quotidiano Libero.

Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta, come dimostrano gli zero punti negli scontri diretti ravvicinati con Inzaghi e Allegri. A questo punto la Champions del prossimo anno è a rischio: mancarla sarebbe un vero smacco per i campioni d’Italia in carica, attualmente risucchiati nel gruppone di squadre in lotta per il quarto posto.

Una sconfitta significativa per il Napoli, che non riesce a rimettersi in carreggiata neanche contro i rivali storici. Proprio quelli che l’anno scorso aveva battuto due volte in circostanze non banali: il 5-1 dell’andata era arrivato nei giorni in cui i bianconeri venivano penalizzati, mentre l’1-0 del ritorno all’Allianz (firmato da Raspadori) aveva praticamente scritto la parola fine sulla corsa scudetto.

