La tombola del Napoli: 80, la bocca di De Laurentiis parla e riparla ma ha perso la visione della realtà

90: ‘o vino buono che Mazzarri avrà bevuto prima di accettare cedendo di poter raddrizzare questa barca che fa acqua da tutte le parti.

La tombola del Napoli.

Roma-Napoli, la partita in smorfia

1 L’Italia che mal ha digerito lo scudetto e non parla di un Cristante miracolato e, che per falli ben più gravi di Victor, esta in campo.

31 ‘O Padrone ‘e casa: Mou che fa arbitrare l’Olimpico e sembra sempre più la Rita De Crescenzo degli allenatori, follower e trash che funziona. Incredibilmente il Napoli è rimasto in partita persino in nove!

22 ‘O Pazzo. Politano che perde la testa e regala la partita agli avversari.

44 E cancelle in cui è rinchiuso l’attacco del Napoli che non segna più. Non crea più. Non esiste più.

80 La bocca di Aurelio che parla e riparla ma ha perso la visione della realtà. Si è seduto sullo scudetto più dei calciatori.

58 ‘O paccotto di Meret che ci tiene a galla e piazza due parate mostruose.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

