Giuntoli ha provato a portare Anguissa alla Juventus, il Napoli ha detto no (Corsport)

Sapendo della clausola di 45 milioni per l’estero, ha provato a giocare di anticipo ma ha ricevuto un no dal club azzurro

La sfida tra Juventus e Napoli è partita prima di scendere in campo scrive oggi il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

I bianconeri hanno “bisogno di uomini e pure di corazzieri, di identità fatte e finite, di personalità sgargianti: e dando un’occhiata al proprio album, la “figurina” più ambiziosa – non ce l’ho (ma vorrei averla) – è stata istintivamente quella di Frank Anguissa, il colpo last minute di Cristiano Giuntoli dell’estate del 2021, un blitz silenzioso praticamente a costo zero (500mila euro di prestito) a Londra, con il Fulham, poi il riscatto nel 2022 a 15,5 milioni di euro e comunque un feeling mai sfiorito”

E la Juve può contare su di un uomo che conosce bene i giocatori del Napoli, Giuntoli, che era in azzurro fino all’anno scorso e proprio lui, ha tentato un avvicinamento al centrocampista

“Cristiano Giuntoli è partito da lontano, si fa per dire, poi è andato dritto al cuore del problema: sapendo che Frank Anguissa ha una clausola da 45 milioni di euro che potrebbe liberarlo per l’estero, ha provato ad anticipare, ha chiesto attraverso il macrocosmo che agisce sul mercato la disponibilità di avvicinarsi al proprio centrocampista di riferimento e poi è rimasto impassibile, dinnanzi a «il Napoli non lo vende». Giuntoli prenderebbe subito Anguissa, perché il mediano-mezzala-leader è uno dei colpi di cui va maggiormente fiero, e si lascerebbe conquistare dalla tentazione nonostante il camerunense a gennaio debba andare in Coppa d’Africa: il Napoli, però, non ha intenzione di avviare trattative – e l’ha detto a chi di dovere”.

