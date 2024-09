Ha pareggiato con la Real Sociedad e ha perso un’occasione che non doveva fallire. Ora nell’urna può pescare City, Bayern, Real Madrid

La Gazzetta riserva a Inzaghi la peggiore delle offese: “ha affrontato la partita in stile Allegri”.

La Gazzetta non ha preso bene il secondo posto nel girone. Ora deve affrontare i colossi d’Europa, può pescare Bayern, Real, City. Ecco che c osa ha scritto in sede di commento:

La squadra di Inzaghi ha pareggiato con la Real Sociedad e ha perso un’occasione che non doveva fallire; si è buttata via nel momento decisivo e ora avrà uno scontro durissimo nella competizione più importante, quella in cui nella scorsa stagione è arrivata in finale.

Sia chiaro: tutti coloro che hanno vinto i gironi – da Ancelotti a Guardiola – sperano che il sorteggio non li abbini all’Inter, perché è probabilmente l’avversaria più temibile che possano trovare. Ma per i nerazzurri il rimpianto rimane ed è enorme: hanno sprecato l’occasione di affrontare un ottavo di finale da favoriti.

Prosegue la Gazzetta:

Inzaghi ha affrontato la partita in stile Allegri: nel primo tempo ha lasciato palla alla Real addirittura per il 67 per cento della sua durata (chissà se qualcuno si scandalizzerà). Ha cercato di vincerla in contropiede, ma di occasioni l’Inter non ne ha avute molte. Ha anche rischiato poco dietro, è vero, però l’Inter la partita doveva vincerla: il pareggio equivale alla sconfitta. Simone ha fatto un po’ di turnover, e lo si può capire, ma queste sue scelte hanno evidenziato ancora una volta l’inadeguatezza di Sanchez e Arnautovic come alternative ai titolari in attacco. Se consideriamo l’andamento delle due partite con la Real Sociedad, è fuor di dubbio che i baschi abbiano meritato di arrivare davanti nel girone.

LAUTARO A SPORT MEDIASET ELOGIA INZAGHI

Lautaro ha anche parlato del suo mister, Simone Inzaghi:

«Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Una persona straordinaria che dà una chance a tutti, se ci si allena bene poi si gioca. Allenatore top? Sicuramente, ha fatto tre anni incredibile qui vincendo coppe e raggiungendo la finale di Champions. Gli scudetti mancati ci sono rimasti lì ma adesso siamo in piena corsa».

