Champions, chi può incontrare il Napoli agli ottavi di finale.

Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions. Ha battuto il Braga 2-0 ed è arrivato secondo nel girone con 10 punti alle spalle del Real Madrid che ha chiuso a punteggio pieno.

Il sorteggio avverrà lunedì 18 dicembre alle ore 12.

Il Napoli è nella fascia delle seconde classificate.

Fin qui nell’urna delle prime ci sono: Bayern, Arsenal, Real Sociedad, Real Madrid (che però non potrà affrontare il Napoli visto che si sono già affrontati nel girone), Manchester City, Barcellona.

Restano due incognite. Una riguarda il gruppo F ad oggi guidato da Borussia Dortmund con tre punti sul Psg (domani lo scontro diretto a Dortmund: all’andata ha vinto il Psg 2-0). L’altra riguarda il gruppo E: lì all’Atletico Madrid basterà pareggiare in casa con la Lazio per arrivare primo.

Quindi con ogni probabilità il Napoli pescherà una tra Bayern, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid e o Dortmund o Psg.

Il Manchester United fuori dall’Europa, il fallimento di Ten Hag.

Brutta batosta per lo United che è fuori sia dalla Champions che dall’Europa League. Lo United di Ten Hag ha perso in casa contro il Bayern Monaco mentre il Copenaghen ha battuto il Galatasaray e ha conquistato il secondo posto nel girone (vera sorpresa di questi gironi di Champions). Lo United è finito quarto. A questo punto la posizione del tecnico olandese è a rischio. Una brutta batosta per il guru che mette i calciatori fuori rosa e banna dalle conferenze stampa i giornalisti sgraditi (anche se formalmente usano altre formule: non hanno chiamato il club per avere la versione dello United). Continua la maledizione del post Ferguson per una squadra che non riesce a guarire.

