Kyrgios: «mi sarei già ritirato, ma non me lo permettono. Il tennis può essere molto noioso»

“Non riesco a camminare senza dolore. Ho abbastanza per godermi la vita. Se vincessi Wimbledon, la gente direbbe: fallo di nuovo”

“Fosse per me mi sarei già ritirato”. Nick Kyrgios dice che s’è scocciato: basta, non vuole più giocare a tennis. Ma che per ora non può smettere, continua un altro po’ per far contenti familiari e amici. Non sa più come dirlo.

Il tennista australiano lo ha detto – di nuovo – al conduttore del podcast “On Purpose” Jay Shetty: “Se dipendesse da me, a dire il vero, non vorrei più giocare. Ma devo farlo. Sono esausto, sono stanco. Ho subito tre interventi chirurgici ultimamente. Ho solo 28 anni. Ho sempre desiderato poter avere una famiglia e non soffrire. Quando mi alzo, non riesco a camminare senza dolore”.

Si sente in trappola: “Anche se vincessi Wimbledon, la gente direbbe: adesso fallo di nuovo. Questa è la corsa al successo della vita. Basta? Sono molto contento della mia vita, ho più che abbastanza per godermela”.

Kyrgios ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022 perdendo contro Novak Djokovic in quattro set, poi agli Us Open ha eliminato Daniil Medvedev. Era nel momento migliore della carriera quando s’è dovuto fermare per rimuovere una ciste all’articolazione del ginocchio e da allora ha giocato solo una partita, contro Yibing Wu a Stoccarda quest’estate. Però intanto s’è aperto un profilo su Onlyfans.

In un’altra intervista aveva detto: “Il tennis è uno sport molto ripetitivo: non è facile, può essere molto noioso e sono necessarie una straordinaria disciplina e una straordinaria pazienza. La gente mi vede volubile, ma non si arriva così lontano nello sport senza compostezza e pazienza. In realtà sono incredibilmente paziente. Quando smetterò di giocare, penso che probabilmente rimarrò in contatto con due o tre persone. Quindi è possibile. Vedo queste persone più di quanto vedo la mia famiglia”.

ilnapolista © riproduzione riservata