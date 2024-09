Juventus-Napoli: Mazzarri col tridente Politano, Osimhen e Kvara (Sky)

«La squadra è consapevole della propria forza. Il mister lavora sulla fase difensiva e sta provando a ritrovare una condizione atletica ottimale»

Meno di 48 ore al big match di venerdì sera. Juventus-Napoli è un banco di prova importantissimo per gli uomini di Mazzarri, chiamati a rialzarsi dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Inter. Un punteggio fin troppo severo visto la prestazione iniziare del Napoli.

La prima cosa su cui deve lavorare Mazzarri è la fase difensiva, del reparto e di tutta la squadra. Una fragilità figlia anche di una condizione atletica non ottimale. Secondo Francesco Modugno, inviato di Sky vicino al club di De Laurentiis, mister Mazzarri sta lavorando proprio su questi due aspetti:

«Il Napoli a -11 dall’Inter, -9 dalla Juve. Ma non c’è alcune voglia di abdicare. Il Napoli ci vuole provare fino all’ultimo, anche perché la stagione è ancora lunga. La squadra è consapevole della propria forza, certificata anche dai ricordi di oggi di De Laurentiis, di Spalletti e di Di Lorenzo su una nave della Msc. A Torino trasferta speciale, c’è la voglia di fare grande prestazione e ritrovare un grande Napoli a cui sta lavorando Mazzarri.

Il mister sta provando a aggiustare la fase difensiva, sta provando a ritrovare una condizione atletica ottimale. C’è bisogno del talento lì davanti. Politano, Osimhen, e Kvaratskhelia, dovrebbe essere questo il tridente per Torino. Dopo le parole del padre, Kvara oggi ha ribadito un’emotività forte verso il Real ma ha ribadito anche la voglia di confermarsi qui al Napoli per qualche anno. E a Napoli ci rimarrà Di Lorenzo che sui social ha espresso tutta la sua gioia per l’allenamento, smentendo qualsiasi infortunio».

L’arbitro di Juve-Napoli sarà Daniele Orsato. I suoi assistenti saranno Peretti e Perrotti con Marcenaro designato come quarto ufficiale.

Dal 2004 al 2023, Orsato ha diretto cinquanta match del Napoli: 18 vittorie per i partenopei, sedici pareggi e sedici sconfitte.

L’arbitro ha diretto i confronti tra Juventus e Napoli per otto volte in carriera: Juventus-Napoli 3-0 (2011/12)

Napoli-Juventus 1-1 (2012/13)

Napoli-Juventus 2-0 (2013/14)

Napoli-Juventus 2-1 (2015/16)

Juventus-Napoli 1-0 (2015/16)

Napoli-Juventus 1-1 (2016/17)

Napoli-Juventus 0-1 (2017/18)

Juventus-Napoli 4-3 (2019/20) L’ultima vittoria del Napoli con lui come arbitro risale al 2015.

