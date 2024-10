Il Guardian celebra il Manchester United in modalità sopravvivenza: rilanci lunghi e trincea, così si fa

Lo 0-0 a Liverpool è stato un “corso di pragmatismo”: “accetti la sofferenza e lotti per il presente. Quali sarebbero le squadre più scarse dello United in Premier?”

Un punto ad Anfield. Uno 0-0 di quelli di una volta, di quelli che sarebbero piaciuti anche ad Alex Ferguson in tribuna, visto che “le sue grandi squadre raramente consideravano un punto ad Anfield come un fatto negativo”. Il Guardian celebra il Manchester United in “modalità sopravvivenza”. Jonathan Liew scrive che è questo livello di consapevolezza – fondamentalmente di essere una squadra qualunque – che li salverà. Si chiama “umiltà”.

“Per il Manchester United non dovrebbe esserci vergogna o dispiacere in tutto questo – scrive l’editorialista – mentre calava il sipario su questa partita brizzolata e dimenticabile. Questo è, francamente, un club a cui farebbe bene un po’ più di questo tipo di umiltà, un riconoscimento più realistico della propria posizione nella tassonomia del calcio inglese”.

“Se sei Erik ten Hag, che cura una squadra all’ottavo posto in Premier League con una differenza reti di meno tre e una lista di infortuni che arriva fino all’Altrincham, prendi semplicemente la tua medicina, accetti la sofferenza, percorri il percorso di maggior resistenza”.

“Se ci sono stati momenti qui in cui lo United sembrava una squadra che sopravviveva piuttosto che viveva davvero, allora forse è perché lo stesso Ten Hag è un uomo in piena modalità sopravvivenza, che lotta per il suo progetto, lottando contro il vuoto che ha risucchiato i cinque precedenti”.

Il Guardian parla di una “vittoria gloriosamente cupa, un corso di pragmatismo tattico”: “lo si poteva vedere nella strana routine del rinvio, che prevedeva che Varane toccasse la palla lateralmente per consentire ad André Onana di calciare la palla il più lontano possibile, una strategia che non ha ottenuto alcun vantaggio sportivo immaginabile ma ha consumato secondi preziosi”. “Lo United ha praticamente rinunciato a pressare dopo circa mezz’ora e si è semplicemente scavato una trincea. Era un blocco basso, praticamente un 4-4-2 senza possesso palla”.

Liew poi aggiunge: “Nonostante tutta la piacevole simmetria dell’arco della redenzione personale, è anche possibile chiedersi come un club delle dimensioni e delle risorse dello United abbia sviluppato una tale dipendenza da un giocatore minore come McTominay”. E si chiede: è stato McTominay a diventare grande, o lo United a diventare piccolo?

In ogni caso “Nonostante tutta la mancanza di sofisticatezza come tattica difensiva, ha funzionato praticamente perfettamente. Possiamo parlare dei 34 tiri in porta del Liverpool, ma pochi di quei tiri erano di discreta qualità. E dopo un’apertura rovente, lo United ha calmato il ruggito di Anfield, ha mantenuto la forma, ha trascinato la squadra di Jürgen Klopp al suo livello”.

Per il Guardian è inutile cantarsela da soli: “Molti tifosi ed ex giocatori dello United sosterranno che è necessario mostrare più ambizione contro avversari più deboli sì, ma dove sono esattamente quegli avversari più deboli? Dove li ha portati l’arroganza contro il Brighton, il Crystal Palace, Bournemouth o Copenhagen? Perché lo United dovrebbe affrontare la trasferta contro il West Ham del prossimo fine settimana in modo diverso? Forse è ingiusto chiedere che una squadra in questo stato di cambiamento permanente, così evidentemente al di sotto degli standard della Champions League, inizi a giocare un calcio brillante da Champions League”.

Quindi, in definitiva, “in questo momento tieni la tua porta inviolata e ne sei grato. Lotti per il presente, perché al Manchester United impari presto che il futuro non arriva mai”.

ilnapolista © riproduzione riservata