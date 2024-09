Hojlund: un azzardo da 83 milioni, ci sono 78 giocatori in Premier che tirano più di lui

Il Telegraph: contro il Bayern l’attaccante del Manchester United non ha mai calciato in porta. L’Atalanta gongola

Il Manchester United è stato eliminato dalla Champions League, arrivando ultimo nel girone con Bayern Monaco, Copenhagen e Galatasaray; nel match di ieri Rasmus Hojlund ha faticato. Il Telegraph scrive dell’ex atalantino:

“Nessun giocatore dello United nella competizione ha segnato più gol di Rasmus Hojlund (5). Eppure, nella notte dell’eliminazione della sua squadra, il calciatore pagato quest’estate 72 milioni di sterline (83 milioni di euro) non è riuscito a fare un tiro in porta o a toccare palla in area di rigore del Bayern Monaco in una prestazione collettiva priva di carattere. Ha vissuto notti europee migliori, mentre è ancora in attesa del suo primo gol o assist in Premier League. Ingaggiare un giocatore con appena 20 presenze in Serie A è stato un azzardo da parte dello United. La partita casalinga contro il Galatasaray ha fornito lampi di un attaccante dinamico e potente. Quella sera segnò due gol; il suo problema contro il Bayern è che si è trovato spesso spalle alla porta. I centrali Kim Min-jae e Upamecano lo hanno sovrastato nei duelli.

La mancanza di minaccia in area del danese potrebbe essere un sintomo della disfunzione dello United, piuttosto che la causa principale. La statistica più preoccupante in questa fase iniziale della sua carriera in Inghilterra è che Hojlund ha una media di soli 1,8 tiri per 90 minuti di in Premier League. Settantotto calciatori hanno una media migliore. Il danese ha raddoppiato le chance di segnare in Champions League rispetto alla Premier. La forza del danese è attaccare sulle fasce ma il gioco dello United non lo permette, e Hojlund ne sta soffrendo. Ha il tempo dalla sua parte, ma non ci saranno competizioni europee dopo Natale per accelerare il suo adattamento in campo”.

