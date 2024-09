Guardiola: «Vinceremo la Premier League, la gente non ci crede dopo tre pareggi ma io penso questo»

E sulle polemiche post Tottenham: «Ci siamo comportati incredibilmente bene in questi anni, accetteremo tutte le decisioni della Premier»

Un altro show di Pep Guardiola in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester City è convinto che anche quest’anno la sua squadra vincerà il campionato. Lo ha dichiarato dopo tre pareggi consecutivi che allontanano i Citizens dalla vetta del campionato, occupata per il momento dall’Arsenal di Arteta.

Le parole di Guardiola riportate da Sky Sport Uk. A Guardiola hanno chiesto se sfrutterà le polemiche post Tottenham per motivare i suoi:

«No, non utilizzo mai questo tipo di situazioni. Oggi la motivazione è cercare di fare meglio. A volte le decisioni aiutano, a volte no. Ho imparato che se vuoi vincere qualcosa, devi fare molto, molto meglio dei tuoi avversari».

E quindi dopo tre pareggi di fila:

«La mia sensazione oggi è che vinceremo la Premier League. Secondo me, vinceremo la Premier League. Se giochiamo al livello con cui abbiamo giocato contro Liverpool e Tottenham, vinceremo di nuovo il campionato. So che la gente non ci crede a causa dei tre pareggi, ma lo faremo di nuovo, sapendo che non è facile, perché nessuna squadra è riuscita a vincere quattro titoli di fila. Ecco qual è la difficoltà di quest’anno. Ma se oggi mi chiedi: ‘cosa pensi?’ Penso che vinceremo di nuovo».

Chiaro che il City nelle ultime partite ha concesso troppi gol:

«Sono preoccupato per i gol subiti, sicuramente. Ma io dico che la media è più bassa rispetto alla scorsa stagione, sono meno le occasioni concesse in ogni singola partita tranne che contro il Chelsea. Il Chelsea ha creato più del solito, ma per il resto delle partite è lo stesso livello delle stagioni precedenti, quando abbiamo vinto tanti titoli. Siamo allo stesso livello della scorsa stagione e delle stagioni precedenti anche per quanto riguarda le occasioni create».

E sulle polemiche arbitrali e le eventuali sanzioni della Premier:

«Ci siamo comportati incredibilmente bene in questi anni, soprattutto in questa stagione, come ci siamo comportati bene quando gli episodi non erano dalla nostra parte. Le decisioni a volte sono a favore, a volte contro, ma ci siamo comportati bene anche dopo le partite. Accetteremo tutte le decisioni della Premier League».

