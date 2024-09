Il palleggio è sempre più lento, il pressing sempre meno assediante. Nove falli laterali su dieci battuti all’indietro. E lo stesso per i passaggi.

Gli errori arbitrali non assolvono il Napoli, reazione inesistente al gol dell’Inter (Barbano)

Ecco cosa scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Le scandalose decisioni di Massa e Marini non assolvono il Napoli. La cui subalternità si tocca nell’inconsistente reazione dopo il gol subito, di rientro dagli spogliatoi.

Mazzarri ha fatto ciò che ha potuto, ma lo sfascio ha inquinato le fondamenta più remote dell’architettura. Sì, il Napoli è tornato umile, cioè consapevole dei suoi limiti, dopo gli improbabili azzardi del francese.

A ben vedere, il palleggio è sempre più lento, il pressing sempre meno assediante. Se l’Inter raddoppia e spesso triplica la marcatura sui portatori di palla capaci dell’uno contro uno, e cioè su Kvara e Politano, è perché la palla arriva a questi lenta e prevedibile, e nessuno gli corre attorno per suggerire varianti. Nove falli laterali su dieci vengono battuti all’indietro. E lo stesso accade per i passaggi. Di lato, o alle spalle, mai ficcanti in percussione, mai triangolando verso la trequarti.

ERRORI ARBITRALI (MOVIOLA CORSPORT)

Ecco la moviola del Corriere dello Sport che assegna 5 al direttore di gara.

Partita toppata per Massa, il gol dello 0-1 andava annullato, sospetto intervento di Acerbi su Osimhen.

FALLO DA VAR

Scontro a centrocampo fra Lautaro e Lobotka, l’argentino con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra: Massa non fischia (non è soglia alta, è incapacità nella valutazione), l’Inter avanza e va in gol. Sarebbe dovuto intervenire il Var, è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro.

RIGORE

Una strusciata sul piede destro di Osi, ma soprattutto una botta con l’anca nel tentativo (non riuscito) di prendere il pallone: scommettiamo che in caso di rigore dato da Massa il Var non sarebbe intervenuto?

Al Var Marini 5: sbagliano anche i migliori.

ilnapolista © riproduzione riservata