Massa, partita toppata: l’1-0 dell’Inter andava annullato (Corsport).

FALLO DA VAR

Scontro a centrocampo fra Lautaro e Lobotka, l’argentino con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra: Massa non fischia (non è soglia alta, è incapacità nella valutazione), l’Inter avanza e va in gol. Sarebbe dovuto intervenire il Var, è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro.

RIGORE

Al Var Marini 5: sbagliano anche i migliori.

LA MOVIOLA DELLA GAZZETTA

Moviola della Gazzetta: Massa è vicino alle due azioni sotto accusa, il Var non può intervenire

La moviola della Gazzetta per Napoli-Inter 0-3:

Lunghe proteste del Napoli sull’1-0 per una trattenuta di Lautaro a Lobotka a inizio azione: dalle immagini si vede una cintura dell’argentino col braccio sinistro alla vita dell’avversario. Massa è vicinissimo e lascia correre, il Var in questa tipologia di falli non può intervenire. Altri tre episodi nel primo tempo: pochi centimetri della spalla destra bastano a Thuram per essere in fuorigioco sull’assist aereo di Lautaro; proteste di Anguissa che cade in area dopo un duello con Calhanoglu, ma l’anticipo del turco è corretto; non c’è fallo di Di Lorenzo su Lautaro sbucato davanti a Meret su colpo di testa di Acerbi. Nella ripresa, subito proteste azzurre quando Osimhen cade in area dopo un contatto con Acerbi: c’è il tocco del difensore con la gamba destra sul tallone del nigeriano ma l’intensità non sembra tale da giustificare un rigore e, ancora una volta, il Var non può intervenire.

ilnapolista © riproduzione riservata