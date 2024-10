Gattuso: «Se domani pensiamo al panettone, alle vacanze di Natale e allo Champagne prendiamo gol»

In conferenza: «Sta a noi stare attenti». Gli fa eco il capitano del Marsiglia: «Alle feste e ai regali penseremo poi»

Gattuso, allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa prima di affrontare il Montpellier per l’ultima giornata di Ligue 1 del 2023 ha messo in guardia i suoi giocatori dal rischio di farsi distrarre dai preparativi natalizi.

L’allenatore del Marsiglia ha raccontato che già da giocatore soffriva questo periodo, soprattutto agli inizi della carriera. Infatti, secondo Gattuso, il Natale è una forte fonte di distrazione per i giocatori. Le parole di Gattuso riportate da Rmc Sport:

«Domani affrontiamo il Montpellier, una squadra che spaventa in transizione. Sarà una partita molto, molto difficile. E penso che domani se pensiamo alla valigia, al papà, alla mamma, ai figli, alla nonna, al nonno… prenderemo tanti gol».

E ancora:

«Queste cose le ho già dette ai miei giocatori e ho anche detto loro che quando ero giocatore, dal 15-17 dicembre circa, per me i primi anni era un disastro. Mia moglie era giovane, mi stressava sui regali, su dove avremmo trascorso il Natale… e sprecavo molte energie. Dopo con il tempo e l’esperienza gli ho detto: ‘Pensaci tu, non posso pensare a queste cose.’ Se pensiamo al panettone, alla bottiglia di champagne, o ai regali che dobbiamo portare alla nostra famiglia, domani prendiamo solo gol».

I suoi giocatori sembrano aver ricevuto il messaggio di Gattuso, tanto che Samule Gigot, capitano del Marsiglia, ha dato ragione al suo allenatore:

«Fa bene l’allenatore ad avvisarci in vista del Natal. Non dobbiamo pensare alle vacanze, domani abbiamo una partita molto importante. Devi rimanere concentrato. Alle feste e ai regali penseremo più tardi».

Gattuso ha poi parlato del suo modo di fare l’allenatore:

«Non posso copiare gli altri. Dico quello che sento, quello che sento emotivamente. Discutiamo della partita e della partita in chat, io sono una persona spontanea, non mi piace preparare le cose. Viene dal cuore, dalla mia anima. Sono una persona molto istintiva. Per il resto non sono superstizioso, anche se sono italiano».

