Primo tempo dominato e concluso 4-1, due gol nei primi nove minuti. È solo quattro punti dietro la zona Champions

Gattuso vince ancora con la difesa a tre (4-2 al Lorient) e porta il Marsiglia al sesto posto

Il Marsiglia di Gattuso ha battuto 4-2 il Lorient fuori casa, ha chiuso 4-1 il primo tempo ed era già in vantaggio di due reti dopo nove minuti. Ha schierato ancora la difesa a tre.

Scrive L’Equipe:

I giocatori di Gennaro Gattuso sono sembrati così irresistibili e insaziabili durante i primi quarantacinque minuti che ci sembrava improbabile che qualcosa potesse cambiare.

L’impressione generale è stata offuscata da un secondo tempo traballante ma senza conseguenze. Il Marsiglia è alla quarta vittoria di fila in tutte le competizioni, in corsa per l’Europa in Ligue1 (sesto, quattro punti dietro la zona Champions) prima della sua trasferta a Brighton giovedì, trasferta che dovrebbe consentire di assicurarsi il primo posto nel suo gruppo di Europa League.



Aubameyang è stato come la sua squadra, fiammeggiante nel primo tempo. (…) Il gabonese ha segnato sette gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, è sostenuto da una ritrovata fiducia che si riflette anche nel suo legame con i suoi compagni di squadra. Ha offerto una palla gol a Vitinha con un colpo di testa (7°), e ha quasi segnato il gol dell’anno al 27esimo.

Gattuso llegó a un OM hundido y lo tiene sexto clasificado ahora mismo en la Ligue 1. Ha ganado sus últimos cuatro partidos, tres en Ligue 1 y uno en Europa League. El italiano, muy pragmático, ha conseguido reconducir una situación que parecía límite. Hoy, 2-4 vs Lorient. pic.twitter.com/1QxIV1sNMb — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 10, 2023

LA CONVERSIONE DELLA DIFESA A TRE

Secondo l’Equipe, Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha visto l’ultima partita del Lione. Probabilmente avrà visto alcuni punti di forza a cui stare attento prima di affrontare l’ex squadre di Grosso. E infatti ha sorprendentemente cambiato modulo, passando dal 4-4-2 al 3-5-2.

Un cambiamento che ha ha spiazzato il Lione di Pierre Sage. Scrive l’Equipe:

“Si dovrebbe sempre guardare l’ultima partita di un avversario. Ancor di più quando quest’ultimo ha appena cambiato allenatore. Gennaro Gattuso e il suo staff hanno sicuramente seguito da vicino la trasferta dell’Olympique Lione contro il Lens sabato sera. Nonostante la sconfitta per 3-2, gli uomini di Pierre Sage hanno fatto un ottima prestazione contro una delle migliori squadre del campionato francese. Appassionato di difesa a quattro, Gattuso ha cambiato poco prima di ospitare il Lione. Disponendo i suoi giocatori nel 3-5-2, il vincitore del Mondiale 2006 ha lanciato una prima sfida al suo avversario: come difendere sugli esterni?”

Insomma, Gattuso ha letteralmente giocato a scacchi contro il Lione che ha reagito solo nel secondo tempo. Ma ormai il 2-0 aveva tagliato le gambe aglio uo

