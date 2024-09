Disastro De Laurentiis, ha sbagliato il mercato e a scegliere uno stralunato allenatore (Repubblica)

Natan, Cajuste e Lindstrom non hanno migliorato l’organico e gli altri due acquisti hanno sistemato i conti del Bari

Repubblica non ha dubbi oggi quando scrive della situazione del Napoli e soprattuto dei responsabili che individua nel presidente De Laurentiis prima e in Garcia poi:

“Sesto in classifica, fuori dalla zona Champions e con 17 punti in meno dopo appena 15 giornate rispetto al campionato scorso. L’ora dei processi è finita e non ci sono dubbi sui nomi dei principali colpevoli: Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, che hanno impedito al Napoli di difendere in maniera onorevole il titolo tricolore con i loro gravissimi errori.

Il presidente non ha saputo gestite il dopo scudetto e si è infilato in un lungo tunnel di decisioni a dir poco superficiali: sottovalutando la gravità degli addii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli al termine della passata stagione e poi sbagliando tutto sul mercato estivo. l tre acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom non hanno infatti migliorato l’organico e gli altri due ( Caprile e Cheddira) hanno più che altro sistemato i conti del Bari. Ma il vero disastro del numero uno azzurro è stato affidare la panchina dei campioni d’Italia allo stralunato allenatore francese, che non s’è mai dimostrato all’altezza ed è stato esonerato persino in ritardo, dopo aver lasciato alle sue spalle una montagna di macerie”

IL NAPOLI HA SPESO SOLO 10 MILIONI PER SOSTITUIRE KIM CON NATAN, MA BEN 25 PER LINDSTROM

Pochi giorni fa sul mercato del Napoli il Corriere dello Sport scriveva

“La cessione di Kim per 58 milioni al Bayern ha privato il Napoli di uno dei più forti difensori in Europa. La campagna acquisti ha fallito l’adeguato rafforzamento della difesa. Il Napoli è ripartito con l’acquisto del brasiliano Natan, 22 anni, preso per 10 milioni dal Brigantino, e con il rientro di Zanoli dalla Sampdoria. Nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim, mentre si sono spesi 25 milioni per l’attaccante Lindstrom e 12 milioni per il centrocampista Cajuste”.

ilnapolista © riproduzione riservata