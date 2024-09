Rudy Garcia ora potrebbe farsi chiamare Gody Garcia (Giornale)

Dopo le tre batoste che il Napoli ha preso da Real, Inter e Juve, l’ex tecnico potrebbe gongolare dopo che gli erano state addossate tutte le responsabilità

Roberto Dupplicato per la sua rubrica pungente sul Giornale ha affondato il dito sul Napoli che, dopo aver sperato che il cambio in panchina da Garcia a Mazzarri sortisse effetti miracolosi, si trova ora a dover giocare il tutto per tutto contro il Braga per il passaggio agli ottavi di Champions

“Dopo le tre batoste che il Napoli ha preso da Real, Inter e Juve, Rudy Garcia potrebbe farsi chiamare Gody Garcia”

Il riferimento è ovviamente al tecnico uscente su cui Napoli e il presidente De Laurentiis hanno scaricato tutte le responsabilità di un avvio di stagione a dir poco deludente per i campioni d’Italia. Effettivamente il tecnico francese, che è uscito di scena senza alcuna polemica da parte sua, potrebbe sta gongolando al momento visto i risultati ancora deludenti del Napoli

Un passaggio poi anche sulla noi della nostra Serie A che tanto si lamenta per gli introiti dei diritti tv, considerati troppo bassi rispetto a quelli di altri campionati europei, come la Premier, ma intanto non si accorge della noia di alcune partite

“Mentre i diritti TV della Premier valgono il doppio dei nostri, la domenica di A ha offerto in tv sfide come Frosinone-Torino e Monza-Genoa. Andare in giro per fare i regali di Natale in mezzo al traffico è più divertente”

DE SIERVO: «I DIRITTI TV DELLA PREMIER HANNO AVUTO UNA RIDUZIONE DEL 22% SUL VALORE DI OGNI PARTITA»

Questa la situazione dei diritti tv della Premier

La Premier League ha siglato un nuovo accordo con Sky e Tnt Sports per i diritti tv: i broadcaster pagheranno alla lega inglese 6,7 miliardi di sterline (7,8 miliardi in euro) in quattro anni, per i suoi diritti televisivi nel Regno Unito. Lo scrive il Guardian.

Una soluzione “rapida”, scrive il giornale, “di quello che era un processo molto atteso. La Premier League ha rinnovato i termini con i suoi partner televisivi di fiducia e ha effettivamente mantenuto stabili le sue entrate, anche se il numero di partite dal vivo è destinato a crescere sostanzialmente. Tutte le partite che iniziano alle 14 di domenica, ad esempio, ora verranno trasmesse in diretta”.

Anche se De Siervo ha detto

«I diritti tv della Premier League hanno avuto una riduzione del 22% sul valore di ogni partita. La Premier ha offerto 70 gare in più, per questo il valore é immutato, bisogna saper leggere i numeri. Ma ciò significa che siamo in una contingenza globale molto complesso. Il mondo si è fermato a livello diritti tv, anche per loro che sono e restano i primi della classe».

