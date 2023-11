Espirito Santo esonerato dopo una lite con Benzema: «Sei un grande giocatore ma sei pigro»

Il giornale Al Riyadiah rivela lo scontro negli spogliatoi nell’intervallo della partita di Champions. L’Al Ittihad lo ha licenziato il giorno dopo

Espirito Santo litiga con Benzema e perde il posto.

Nuno Espírito Santo non è più l’allenatore dell’Al Ittihad. È stato esonerato dal club saudita con cui aveva vinto il campionato. E il giornale Al Riyadiah spiega e racconta che cosa ha portato al licenziamento del tecnico portoghese. Una dura discussione con Benzema, oltre a un momento negativo con risultati negativi anche in Champions.

Diario As riporta quel che ha scritto il giornale saudita che ha rivelato l’accesa conversazione che hanno avuto all’intervallo della partita di Champions che stavano perdendo 1-0:

«Sei un grande giocatore, ma sembra che tu sia pigro per fare pressione sull’avversario», ha detto.

«Non parlare solo con me, parla con tutto il gruppo», ha risposto Benzema.

«Sei il leader della squadra, l’esempio per i giocatori e l’atleta più importante. Devi prendere l’iniziativa ed essere un esempio per tutti i giocatori», ha concluso il tecnico portoghese.

Secondo Al Riyadiah, la discussione è continuata con i rimproveri dello stesso Nuno a Benzema.

Benzema avrebbe anche accennato, poche settimane fa al consiglio di amministrazione di Al Ittihad, che il problema della squadra era l’allenatore.

24 ore dopo gli eventi, l’Al Ittihad ha ufficializzato la risoluzione del contratto di Nuno Espírito Santo.

La squadra era sesta nella Saudi Professional League, con 21 punti, dopo 12 giornate, con 6 partite vinte, 3 pareggiate e 3 perse, con 21 gol a favore e 10 contro.

LA SCONFITTA IN CHAMPIONS IN IRAQ

Continuano le grandi soddisfazioni arabe per i superpagati big stranieri, chiedere a Roberto Mancini. La prima partita di Champions League asiatica di Karim Benzema con la maglia dell’Al-Ittihad “non lascerà un ricordo indelebile”, scrive un po’ sarcasticamente L’Equipe.

In trasferta in Iraq per la quarta giornata della fase a gironi, il club saudita ha perso 0-2 contro l’Al-Qowa Al-Jawiya, e Benzema ha sfigurato nel confronto col centravanti avversario, Mohanad Abdul-Rahim, autore di un gol e di un assist.

Una sconfitta che, però, non impedisce al club saudita dell’Al-Ittihad di Karim Benzema e N’Golo Kanté di mantenere la testa del girone, con due punti di vantaggio sul vincitore di giornata, forte di tre successi (di cui uno sul tappeto verde) durante i primi tre giorni.

Assente dai precedenti confronti in Champions League, Karim Benzema ha fatto il suo debutto nella competizione. Ha giocato tutta la partita ma è rimasto in silenzio, come tre giorni prima nel Campionato dell’Arabia Saudita, contro l’Al-Shabab (0-1).

Due partite di fila senza gol per l’Al-Ittihad (6° nella Pro League saudita) e il suo cannoniere: un risveglio atteso con urgenza dai suoi tifosi, questo venerdì in casa, con l’accoglienza dell’Abha, club della seconda parte tavolo dell’élite saudita.

