Becker e Kyrgios continuano: «È grazie a noi vecchi che può continuare a guadagnare senza giocare»

«Abbiamo reso grande il tennis». L’australiano: “Ma che dice? Sono stato uno dei giocatori più seguiti al di fuori dei grandi tre. Basta scuse”.

Continuano la polemiche tra Nyck Kyrgios e Boris Becker. Il tennista tedesco non ha apprezzato l’intervista di Kyrgios per The Athletic, nella quale il tennista australiano dice che lui o Sampras oggi verrebbero “mangiati vivi da Djokovic”. Becker gli aveva risposto così sui social: “Parla di uno sport che apparentemente odia… alla verifica dei fatti Nick non ha mai vinto un torneo importante da giocatore o allenatore, quindi da dove viene la sua credibilità? Cercando di confrontare le generazioni… Laver contro Federer, Borg contro Nadal, Sampras contro Djokovic?! Non menzionerò nemmeno McEnroe, Conners, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt e molti altri…parla per te”.

Becker è tornato a parlare della questione a Eurosport:

«Viviamo in una democrazia. Ognuno può pensare quello che vuole. Ma si deve avere rispetto per il passato e dire semplicemente “grazie” ad alta voce per l’esistenza di questi vecchi professionisti, perché senza di loro il mondo del tennis non esisterebbe più”.

Partiamo proprio dall’Australia. Rod Laver, Ken Roswall, John Newcombe, Ken Roach: i gladiatori della scena tennistica australiana. Poi devo citare Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. Erano tutti numeri uno, vincevano tornei del Grande Slam. Vado oltre nella questione generazionale e dico: anni ’70, John McEnroe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, poi è arrivato Ivan Lendl.

Hanno reso popolare lo sport, hanno attirato gli spettatori. Oggi potete vedere il risultato. Non c’è mai stato così tanto premio in denaro, non c’è mai stata così tanta pubblicità come c’è oggi. E questo grazie alle leggende. Ho giocato un po’ negli anni ’80, ma c’erano Edberg, Wilander. Negli anni ’90 c’erano Agassi, Sampras. Tutti questi giocatori permettono a Nick Kyrgios di non giocare affatto a tennis quest’anno e di poter comunque guadagnarsi da vivere con il tennis»

Ovviamente Nyck Kyrgios non è rimasto in silenzio. Non è nel suo carattere, si è capito. Ha replicato con grande umiltà su X:

“Uhh cosa? Io sono stato senza dubbio uno dei giocatori più seguiti al di fuori dei big three ( i tre migliori giocatori) dell’ultimo decennio. Fan in tutto il mondo e ho portato molte persone (a vedere) questo sport. Ho fatto il mio al di fuori del campo. Cerca di non trovare più scuse”

