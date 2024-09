Allegri vincerà anche all’italianissima, ma è di nuovo davanti a tutti (Zazzaroni)

Sul Corsport: fino quando potrà durare la Juventus? Senza mercato riuscirà a conservare solidità difensiva e tenuta mentale?

Allegri vincerà anche all’italianissima, ma è di nuovo davanti a tutti. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il successo della Juventus a Monza e il conseguente primo posto in classifica in attesa che l’Inter domani sera giochi a Napoli.

Scrive Zazzaroni di Allegri:

Allegri vincerà anche alla Rocco (Nereo), ovvero all’italianissima, ma è di nuovo davanti a tutti. I punti, rispetto all’anno scorso, non sono molti di più, cinque: in un campionato in cui le prime sette ne hanno lasciati complessivamente 18 nelle prime tredici giornate il segno positivo ha però un valore doppio, se non addirittura triplo.

Rabiot e compagni lo seguono con eccezionale disponibilità e una consapevolezza di limiti e qualità che si traduce quasi sempre in risultati positivi.

La domanda più seria adesso è: fino a quanto potrà durare? Fino alla fine? Coltivo qualche dubbio e non da oggi. E ancora: fino a quando questa Juve senza mercato riuscirà a conservare solidità difensiva e tenuta mentale? Fino a quando potrà fare a meno dei gol degli attaccanti? Ieri Vlahovic ha sbagliato due rigori in un colpo solo (per carità, bravissimo Di Gregorio).

GALLIANI DIFENDE ALLEGRI (GAZZETTA)

Dicono che come allenatore sia peggiorato. Che cosa pensa delle critiche che gli vengono rivolte?

«Penso che se fossi la Juve me lo terrei stretto. La gente non si ricorda che la Juve era arrivata in zona Champions nella stagione scorsa. Poi ci sono state le penalizzazioni, ma per me il campo è sovrano. Allegri non è peggiorato, è uno che sa far giocare la squadra in base alla rosa che ha. Quando il Milan aveva giocatori di altissimo livello, giocava un bel calcio. Non voglio sminuire la rosa attuale della Juve, ma ha elementi con caratteristiche differenti».

