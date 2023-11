Ugolini, situazione Napoli: «Riunione in corso a Roma, dovrebbe esserci l’agente di Tudor»

A Sky: «Garcia intanto ha lasciato Napoli ed è volato a Cannes come fa di solito quando c’è la sosta».

Massimo Ugolini ha dato nuovi aggiornamenti sulla situazione del Napoli e di Garcia

“È in corso un vertice a cui dovrebbe partecipare anche Seric, il procuratore di Igor Tudor, per vagliare l’offerta di De Laurentiis e, se questa venisse accettata, il croato sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Il futuro di Garcia pare segnato. In questo momento Tudor sembra avanti, sono stati fatti anche i nomi di Cannavaro, che hanno visto la gara contro l’Empoli insieme al presidente del Napoli, Mazzarri e Giampaolo. Il croato è il prescelto, ma bisogna vedere se accetterà le condizioni”.

A Sky Massimo Ugolini ha dato un resoconto delle prime ore del mattino in casa Napoli:

Ugolini: «Ci sarà una riunione con De Laurentiis in cui dovrebbe partecipare il procuratore di Igor Tudor. Se verranno accettate le condizioni, il croato sarà il nuovo tecnico del Napoli. In questo momento lui è un passo avanti rispetto a Mazzarri, Giampaolo e Cannavaro. Sarebbe un’opzione suggestiva vedere Cannavaro sulla panchina degli azzurri, ma in questo momento Tudor è la principale scelta; bisognerà vedere se accetterà le condizioni del presidente. Questa mattina Garcia ha lasciato Napoli per volare a Cannes dalla compagna e la figlia, come fa di solito quando c’è la pausa Nazionali».

IL PRESIDENTE DEL NAPOLI SPERA NELLE DIMISSIONI DI GARCIA:

Libero: L’unica scelta corretta di Aurelio De Laurentiis da quando ha vinto lo scudetto è quella che sta per ufficializzare: esonerare Rudi Garcia, a cui è già stato comunicato che non guiderà l’allenamento di mercoledì. DeLa spera nelle dimissioni ma sa di pretendere troppo. “Corretta” è un eufemismo, ma concediamo al presidente campione d’Italia l’opportunità di redimersi e ricominciare.

Pedullà su De Laurentiis:

Il giocattolo del Napoli si era rotto a giugno, esattamente a metà giugno, quando dopo un casting infinito e fantasioso per la panchina era stato scelto Rudi Garcia. Ci eravamo permessi di parlare di giocattolo rotto, si erano impermalositi in tanti, ora lo fanno tutti. Con il senno del poi è troppo semplice e anche ridicolo. Il giocattolo si rompe quando perdi tanti pezzi importanti, almeno tre, e pensi di poter fare tutto tu. Il Re Sole, il Re Mida: ora mi metto io al comando della corsa e gli faccio vedere come si può continuare a vincere… Aurelio De Laurentiis è più colpevole di tutti, talmente colpevole che diventa indifendibile. E poca importa il fatto che sia scortato da vassalli compiacenti, mai una domanda scomoda, mai una conferenza con un po’ di coraggio (si chiama schiena dritta), soltanto tappeti stesi. Con lui il “satellite” è spento, hanno i pannolini addosso, nessuno si permette di criticarlo o di porgli mezzo quesito fuori dalle righe.

