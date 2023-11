Schira: Kvara vicino a rinnovare col Napoli fino al 2028 per 4 milioni l’anno

Il giornalista conferma la trattativa in corso e aggiunge «Nell’affare potrebbe esserci un’opzione per il 2029»

Sembra sempre più vicino il rinnovo, o meglio un’adeguamento del contratto di Kvara con il Napoli. Ne ha parlato il suo agente, Mamuka Jugeli, in Georgia

«Colgo l’occasione per dire che ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. Khvicha è in ottima forma quest’anno, si è migliorato molto al Napoli e rispetto alla stagione precedente la sua prestazione è meglio, anche il padre del giocatore, Badri Kvaratskheli, è d’accordo con me. Lui è più maturo e gioca come si conviene a una stella»

Subito il giornalista Nicolò Schira ha chiarito quali dovrebbero essere le cifre del nuovo contratto

Kvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con Napoli fino al 2028 ( € 4M/anno). Nell’affare potrebbe esserci un’opzione per il 2029. Trattative in corso

Kvicha #Kvaratskhelia is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2028 (€4M/year). In the deal it could be included an option for 2029. Talks in progress. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2023

Il suo agente ha parlato anche del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis,

«È una bravissima persona, ci ha fatto tanto bene, mantiene tutto ciò che promette. Khvicha otterrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro. È chiaro che è un giocatore di altissimo livello e merita di più, otterrà di più nel prossimo futuro. La famiglia di Kvara è soddisfatta, anche Khvicha è soddisfatto…»

LE PAROLE DEL CT DELLA GEROGIA SU KAVARA

«Oggi Kvara gioca già in un top club come il Napoli, ma ci sono giganti del calcio mondiale come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco interessati a lui. Giocare per queste squadre è un sogno per tutti, tutti i calciatori sperano di poter vestire una maglia così importante e di poter vincere titoli».

Parole che spaventano i tifosi del Napoli, considerando anche le questioni contrattuali con il club azzurro. Kvicha vorrebbe un adeguamento dopo la stagione dello scudetto, De Laurentiis ancora non affrontato questa patata bollente. L’unico elemento di rassicurazione lo dà proprio Sagnol:

«Conosco bene Ancelotti, ho lavorato con lui, ma non mi ha mai chiesto informazioni su Kvaratskhelia. Khvicha non è ancora il capitano della nazionale ma è quasi come se lo fosse per tutto il gruppo, nonostante la giovane età sa già come comportarsi con chi è più giovane di lui».

