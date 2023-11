Kvara, l’agente: «Ci sarà un adeguamento del suo contratto. De Laurentiis mantiene le promesse»

L’agente del calciatore del Napoli ha parlato al programma “Sport Imedi” in Georgia: «Quando eravamo insieme a Napoli, Khvicha mi disse: “vedrai cosa farò qui tra un anno”»

Mamuka Jugeli, agente del calciatore del Napoli Khvicha Kvara, ha parlato al programma “Sport Imedi” in Georgia del futuro del suo assistito col Napoli

Secondo Jugeli, Il Napoli offrirà a Kvaratskhelia un nuovo contratto nel prossimo futuro:

«Colgo l’occasione per dire che ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. Khvicha è in ottima forma quest’anno, si è migliorato molto al Napoli e rispetto alla stagione precedente la sua prestazione è meglio, anche il padre del giocatore, Badri Kvaratskheli, è d’accordo con me. Lui è più maturo e gioca come si conviene a una stella»

Quanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Mamuka Jugeli parla chiaro:

«È una bravissima persona, ci ha fatto tanto bene, mantiene tutto ciò che promette. Khvicha otterrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro. È chiaro che è un giocatore di altissimo livello e merita di più, otterrà di più nel prossimo futuro. La famiglia di Kvara è soddisfatta, anche Khvicha è soddisfatto…»

Jugeli prosegue parlando della stagione in corso e del ruolo di Kvaratskhelia:

«Kvaratskhelia può giocare in qualsiasi posizione in attacco, il duo Khvicha e Giorgi Chakvetadze farebbe bene a qualsiasi nazionale europea. Quello che Khvicha ha fatto nella prima stagione al Napoli, penso che se lo aspettasse solo lui. Quando eravamo insieme a Napoli, Khvicha mi disse: “vedrai cosa farò qui tra un anno”»

Su Garcia?

«Non posso dire nulla, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto e tante persone competenti in società»

KVARA SEGNA PURE ALLA SPAGNA, SONO 15 RETI CON LA GEORGIA

Dopo appena 10′ minuti Spagna-Georgia sono già 1-1. A sbloccare la partita è lo spagnolo Le Normand, difensore che in estate è stato anche accostato al Napoli. A pareggiare, nemmeno a dirlo, è Kvicha Kvaratskhelia. Ormai non esistono più molti aggettivi per descrivere le molteplici abilità del georgiano.

Questa volta Kvaratskhelia si infila in mezzo ai difensori e sfrutta al meglio un passaggio filtrante centrale. Tocco ad anticipare l’intervento del portiere e palla in rete.

La Georgia è quarta nel girone A delle qualificazioni a Euro2024. Purtroppo non hanno staccato il pass ai prossimi europei. Tuttavia può ancora sperare di arrivare terza nel girone e giocarsi poi gli spareggi. Tutto però dipende anche dal risultato della Norvegia che gioca contro la Scozia.

ilnapolista © riproduzione riservata