Pavard fermo almeno un mese e mezzo (quindi salterà il Napoli)

Il francese ha subito la lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Dovrà portare un tutore per 3-4 settimane e poi comincerà la riabilitazione

Benjamin Pavard ha subito la lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il calciatore francese dell’Inter deve stare fermo almeno un mese e mezzo dopo l’incidente che ha subito sabato scorso nel corso di Atalanta-Inter. Come scrive anche Repubblica deve stare tre o quattro settimane col tutore al ginocchio, dopodiché potrà cominciare la riabilitazione. Non è ancora chiaro se riuscirà a tornare in campo prima della pausa natalizia.

Scrive Repubblica:

È questo il percorso che dovrà affrontare il difensore dell’Inter Benjamin Pavard, per recuperare dall’infortunio che si è procurato a Bergamo nella partita contro l’Atalanta. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore francese, alla clinica Humanitas di Rozzano, ha confermato la diagnosi: “Lussazione della rotula del ginocchio sinistro”. È presto per sapere se il giocatore potrà rientrare in campo prima della pausa natalizia. Al momento una stima realistica dello stop è infatti di sei o otto settimane.

Repubblica scrive che di sicuro salterà le partite contro Salisburgo, Frosinone, Juventus, Benfica e Napoli.

Al suo posto, a destra nel trio dei centrali di difesa, la prima alternativa è Darmian, fino a un mese fa titolare ed entrato benissimo in campo a Bergamo: è stato lui a procurarsi il rigore realizzato Calhanoglu per il gol dell’1-0.

Più spazio potrebbe trovare anche il giovane tedesco Bisseck, fin qui impiegato col contagocce, soprattutto se Darmian sarà chiamato anche a giocare in fascia destra, per fare rifiatare Dumfries.

Per quel che riguarda invece Cuadrado,

ha ancora fastidio al tendine di Achille e questo gli impedisce di correre con forza.

Se non partirà con la nazionale colombiana durante la sosta, e avrà quindi la possibilità di recuperare, è possibile che sarà a disposizione per la gara contro la Juventus allo Stadium di Torino il 26 novembre.

