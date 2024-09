Napoli, Mazzarri e Di Lorenzo stasera in conferenza alle 19:30

Gli azzurri partiranno per la Spagna dopo la seduta di allenamento mattutino.

Domani sera il Napoli affronterà il Real Madrid per la quinta partita dei gironi di Champions League. Ai blancos basta un solo punto per passare il girone, agli azzurri servirà una vittoria domani o nell’ultima partita contro il Braga.

Il Napoli partirà dopo l’allenamento mattutino per la Spagna e alle 19:30 il tecnico Walter Mazzarri e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo sosterranno la conferenza pre-partita.

IL NUOVO NAPOLI DI MAZZARRI (CorSport):

Giovanni Di Lorenzo, che ha una resistenza alla fatica impressionante e che non ne salta una, un extraterreste, resterà tale con Mazzarri, è il suo Maggio moderno, non si muoverà dalla fascia (destra), la occuperà nella sua lunghezza, magari gli verrà chiesto pure altro, gli assist e i gol ad esempio, che non sono mai mancati e che venivano garantiti anche dal predecessore, tanto per andare con le analogie. In mezzo al campo, occhio eh, c’è un intero settore che sta in quel privilegio in realtà è una responsabilità e sarà complicato organizzarsi il turnover: Lobotka è uno, non ha eguali, non ha emuli e neppure simili, ha ritmi e palleggio che sfuggono alla banalità e quindi resterà in campo finché fiato lo sostenga; e poi Anguissa, s’è capito dal «primo sguardo» e dalla prime frasi («la partita più bella…c’è feeling») è già finito nel cast dei mazzarriani, quelli che piacciono perché non rinunciano a niente, men che meno a uno scatto: è tornato venerdì e sabato ha giocato a Bergamo, et voilà. E Zielinski, con quei piedi che riportano ad Hamsik, come fai a tenerlo fuori, anche se la condizione non è brillantissima, adesso? Anguissa, Lobotka e Zielinski, declamati così, da destra a sinistra.

