“Garcia è enigmatico, il suo sorriso sa di sfida. Ma vincere contro l’ultima in classifica non è la panacea di tutti i mali. E lui lo sa”

Garcia abbozza un sorriso ironico, destinato a chi lo ha messo in discussione troppo in fretta (Corsera)

Il Napoli vince a Salerno 2-0. Contro la squadra di Inzaghi, gli azzurri iniziano una partita che per lunghi tratti ricorda il Napoli dello scorso anno. Scambi veloci; palla in avanti, poi indietro e poi ancora aventi, verticalizzazioni, velocità, aggressività. E infatti al 13′ del primo tempo la sblocca Raspadori, dopo un recupero alto iniziato da Anguissa e completato da Lobotka. Gol viziato da un presunto fuorigioco, poi smentito a più riprese.

E allora qual è il valore della vittoria completata da Elmas a dieci minuti della fine della gara? Vincere non è mai facile, i tre punti ridanno fiducia. Farsi prendere da facili entusiasmi però è facile. Ed è il rischio che corre Garcia. Ne accenna anche Monica Scozzafava sul Corriere della Sera:

“Il Napoli vince il derby con la Salernitana, e lo fa con il minimo sforzo contro un avversario di caratura tecnica inferiore. La squadra di Garcia conferma il ruolino di marcia: produttiva con formazioni medio-piccole, affonda il colpo e porta a casa tre punti che le consentono di respirare aria meno tesa. L’ottimismo di Garcia è apprezzabile: «Siamo sulla strada giusta, bisogna soltanto vincere mercoledì in Champions, in qualche occasione siamo stati sfortunati. Mai però abbiamo sbagliato una partita intera». «Sono tranquillo e mi trovo meglio ogni giorno di più. Siamo concentrati da inizio stagione, sappiamo di essere forti» dice Rudi, abbozzando un sorriso piuttosto ironico, destinato evidentemente a chi lo ha messo in discussione troppo in fretta“.

Ciò che conta è che Garcia abbia ragione per il bene di Napoli e quel sorriso sornione sa di “gatto già nel sacco”. Ma, per usare ancora delle citazioni banali ma che vanno di moda, “solo padre tempo” dirà se il tecnico francese ha ragione.

Nel frattempo, “Garcia è enigmatico, il suo sorriso sa di sfida. Ma vincere contro l’ultima in classifica non è la panacea di tutti i mali. E lui lo sa“.

ilnapolista © riproduzione riservata