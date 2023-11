Napoli, dopo Garcia mancano i test atletici dei calciatori. De Laurentiis rivedrà lo scouting del club (Corbo)

Su Repubblica Napoli. De Laurentiis ha difeso Garcia finché ha potuto. Il francese era diventata la sua ossessione

Napoli, mancano i test atletici dei calciatori, lo staff di Garcia non li ha lasciati. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli.

Scrive di De Laurentiis.

Garcia era la sua ossessione. L’ha difeso finché ha potuto. Motivi tecnici, come le resistenze ad aggiornare la squadra secondo schemi collaudati, certificati da uno scudetto stravinto; l’emarginazione degli acquisti; il ritardo nei cambi. Meno evidenti ma significativi altri attriti. Primo, Garcia parlava in francese con i suoi collaboratori. Isolava gli altri, aveva poi imposto Paolo Rongoni capo preparatore. Per dignità si dimise Franco Sinatti, portato a Napoli da Sarri, confermato da Spalletti, non difeso purtroppo da De Laurentiis. Errore che si ripresenta ora. Mancano a Giuseppe Pondrelli, scelto da Mazzarri, i profili atletici e i test dei giocatori. Le schede.

Sarà rivisto lo scouting: avrebbe dovuto fornire con un clic tutto su Garcia. Il gioco preferito dopo la Roma, i giocatori valorizzati negli anni, i mercanti di riferimento. Consigliare il più vicino all’identikit di Spalletti. È stato scelto un allenatore per nulla simile. Come una clinica che per sostituire un ortopedico ingaggia un nutrizionista.

LE CRITICHE DEL FOGLIO A DE LAURENTIIS

“Mai, in un’avventura che si avvicina ai vent’anni, Aurelio De Laurentiis aveva scelto la retromarcia. Farlo deve essergli costato moltissimo, ma anche in questo ritorno al passato che risponde al nome di Walter Mazzarri”

Il Foglio scrive oggi del passo indietro fatto dal presidente De Laurentiis in questa stagione che ha prima scelto Rudi Garcia come allenatore del Napoli e poi è passato al ritorno di Walter Mazzarri.

“c’è la sensazione di un patron convinto di essere al di sopra del bene e del male. Sono passati sei mesi e mezzo dalla vittoria dello scudetto, sembrano dieci anni. De Laurentiis, inebriato dal successo, si era convinto di poterlo ripetere a dispetto dei santi: l’addio alla coppia Spalletti-Giuntoli ha generato una slavina le cui dimensioni sono state evidentemente sottovalutate”.

