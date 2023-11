“The Old Oak” e quel che resta dell’identità operaista che cede alle lusinghe di una politica che vuole gli immigrati come degli usurpatori

Ken Loach si conferma narratore del nostro tempo liquido

In questo tempo figlio degli effetti di un capitalismo senza regole che produce le guerre attualmente in atto ed anche i fenomeni di emigrazione globali non c’è spazio per la speranza che ad alcuni appare anche “oscena”. Una strada, invece, sembra indicarcela il regista britannico Ken Loach nel suo ultimo “The Old Oak” nella sceneggiatura di Paul Laverty.

Giorni nostri: in una cittadina dell’Inghilterra del Nord – di un distretto minerario fatiscente – : alcune famiglie siriane vengono accolte come rifugiati. Ad aiutarli TJ Ballantyne (Dave Turner) un ex minatore ora proprietario di un pub – “The Old Oak” – unico spazio pubblico rimasto a una comunità oramai in frantumi morali e materiali. TJ stringe amicizia con Yara (Ebla Mari) una ragazza siriana che fa foto per aggrapparsi alla speranza di un futuro altro.

Ma nella piccola comunità alcuni avventori del pub stremati dalla mancanza di prospettive e dalla rarefazione di un’identità operaista perduta cedono alle lusinghe di una politica che vuole gli immigrati come degli usurpatori. Una guerra tra poveri che TJ ed i suoi amici della ex miniera vorrebbero ricomporre con l’esperimento di una mensa comune in una vecchia sala in disuso – adiacente al pub – dove campeggiano le foto della storia dei minatori: perché “chi mangia assieme resta assieme”.

Ma un sabotaggio – “l’odio, le bugie, la corruzione ed il tradimento” – azzera questo tentativo di welfare in uno spazio pubblico condiviso. Un avvenimento di dolore fungerà da collante per una comunità che riprende a marciare insieme secondo le parole d’ordine del movimento dei minatori uniti: “nel dolore cresce ciò che salva?”. Ken Loach si conferma in questo film come un narratore delle realtà autentiche di questo tempo liquido.

