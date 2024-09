Juve-Inter, allo Stadium non c’è acqua calda, i calciatori hanno fatto la doccia a casa (Il Giornale)

È stata una partita tiepida, ma la doccia fredda aspettava i calciatori negli spogliatoi. L’impianto idrico dello Stadium era guasto

Il Giornale oggi torna sulla sfida di alta classifica Juve-Inter che si è chiusa con il risultato che Pioli sperava, una pareggio. Dopo lo scontro diretto l’Inter è sempre prima, la Juve è sempre seconda. Juve-Inter alla fine, quindi, non cambia nulla sulla corsa al titolo. Le carte cambiano un po’ nelle retrovie. Il Milan la sfanga contro una Fiorentina arrembante ma Pioli deve confermare anche in Champions (contro il Dortmund) di aver trovato una cura nonostante le assenze. Il Napoli si ritrova con Mazzarri, gioca, pressa ma soprattutto in campo sorride e si diverte.

La notizia, che riporta il Giornale è quella relativa allo Stadium, dove non c’era l’acqua calda e le due formazioni sono tornate a casa per la doccia

“In campo hanno evitato di farsi male davvero, dribblando la sconfitta. Ma la vera doccia fredda, Juventus e Inter l’hanno vitata negli spogliatoi dello Stadium, impianto idrico fuori uso e piuttosto che lavarsi con l’acqua fredda, ciascuno è tornato a casa propria a lavarsi”.

JUVENTUS-INTER, UN ARMISTIZIO CHE HA AVUTO RITMI LENTISSIMI E IMBARAZZANTI

“L’impressione è che l’Inter abbia sprecato l’occasione per staccarsi decisamente dalla Juventus. La partita che ha avuto i sintomi di uno strano armistizio, procedendo sui ritmi lentissimi ed imbarazzanti soprattutto per la scelta quasi rinunciataria della capolista anche bloccata dalla tattica avversaria“.

Nella capitale invece gli umori sono agli opposti. La Roma vede la Champions dopo la vittoria contro l’Udinese, la Lazio affonda e cola a picco contro l’ultima della classe, la Salernitana:

“La Lazio va ai materassi. Sarri non ha più Milinkovic Savic e la squadra ha smarrito gioco e personalità ma soprattutto è l’allenatore a dare segni di insofferenza con i suoi dipendenti e con la società. Se domani non dovesse battere il Celtic prevedo che il senatore, nel senso di Lotito, chieda allo spogliatoio una mozione di fiducia e saranno dolori“.

