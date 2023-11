Garcia in conferenza: «Osimhen torna domani. Raspadori può giocare anche mezz’ala, lo ribadisco»

«Lindstrom? Per pretendere di iniziare le partite, ogni giocatore deve dimostrare che aiuta la squadra con gol, assist, e difendendo»

Rudi Garcia in conferenza alla vigilia di Napoli-Union Berlin di Champions League. Con lui, Giacomo Raspadori.

È la squadra più forte allenata in carriera? Raspadori può giocare ovunque.

«Ho interrotto Monica Scozzafava la scorsa volta ma non aveva niente in comune con la dichiarazione del capitano».

«Le squadre sono sempre differenti, questa rosa del Napoli è veramente molto forte, la squadra del Napoli è forte, è ovvio».

«Raspadori, è sempre stato protagonista, so che ha tanta qualità, lo sta dimostrando, può anche fare degli assist. Gioca anche per la squadra, lega il gioco difende, ha tanta qualità anche offensiva. Può giocare in più ruoli, da 9 e da trequartista il suo rendimento può essere migliore ma può giocare anche mezz’ala ed esterno d’attacco».

Lindstrom.

«Non si gioca sempre con gli stessi undici, abbiamo cinque cambi e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato. Però c’è il rendimento dei giocatori, per pretendere di iniziare le partite ogni giocatore può dimostrare che può aiutare la squadra con gol, assist, difendendo, chi è più bravo inizia più spesso degli altri, perciò Politano e Kvara sono i giocatori che iniziano di più».

«A Salerno siamo stati migliori nel secondo tempo che nel primo. Visto belle cose offensivamente. La riaggressione alta ha funzionato nel primo gol. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, palo, parate di Ochoa, contento che Elmas ha segnato. In panchina ho qualità e gente fresca, migliorare la squadra o tenere stesso livello. Siamo primi per gol e assist dalla panchina, è una risorsa importante».

«Ci avvicineremo agli ottavi se vinciamo e dipende anche dagli altri. Nessuna gara è facile e parliamo di un avversario che sì non è in un buon momento ma si è qualificata in Champions in Germania, rispetto per l’Union Berlin. Abbiamo vinto con difficoltà ma abbiamo vinto. Ci aspettiamo una partita difficile».

C’è cambio rendimento tra partite in casa e fuori.

«Dobbiamo fare di tutto che il Maradona torni piazza forte per noi. I tifosi sono sempre stati fantastici».

L’Union Berlin si chiuderà, servono gol delle mezze ali.

«Pensiamo che l’Union arriverà col modulo gioco abituale, a tre o a cinque. Però abbiamo visto che in Coppa Germania hanno giocato a quattro. Dobbiamo essere in grado di fronteggiare anche cambio modulo di gioco dell’avversario. Quando giochiamo con Raspadori punta, gli spazi che libera lui devono occuparli gli altri, penso a Cajuste a Verona. Dobbiamo avere più inserimenti, più profondità».

Osimhen

«Rientra domani, lo ritroveremo. Non disponibile. Io mi concentro su giocatori a disposizione. Ritrovato Anguissa. Juan Jesus sta recuperando. L’infermeria si sta svuotando».

