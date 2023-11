F1 Las Vegas, il tombino saltato rischia di costare un miliardo di dollari: avviata class action (Marca)

In 35mila hanno comprato il biglietto ma la sessione è stata sospesa. Ciascuno ha chiesto un rimborso di 30mila euro

Il tombino maledetto di Las Vegas. Così potrebbe chiamare la F1 e la Fia l’inconveniente di cui è rimasto vittima Carlos Sainz e la sua Ferrari. Oltre al danno anche la beffa, visto che poi la Fia ha penalizzato lo spagnolo con 10 posizioni in griglia. Ma la federazione ha anche bloccato la sessione del venerdì del nuovissimo Gran Premio di Las Vegas.

Questo potrebbe avere un costo anche per chi gestisce la pista, la Las Vegas GP e anche per la TAB Contractors la società incaricata della manutenzione della pista. Lo scrive Marca che riporta della class action intentata da oltre 35 mila spettatori per “angoscia mentale”.

“Nel paese degli avvocati come gli Stati Uniti, era solo questione di tempo prima che qualcuno raggruppasse coloro che si sono sentiti danneggiati e, secondo le stime, sono stati 35.000. Lo studio legale Dimopoulos, in collaborazione con JK Legal & Consulting, ha intentato una class action a nome dei 35.000 spettatori per una somma individuale di 30.000 euro a persona, fermo restando che il problema delle fognature non era loro, bensì degli organizzatori. L’accusa è di inadempienza contrattuale, negligenza e pratiche commerciali ingannevoli“.

In una nota diffusa dagli studi legali si legge:

“Rivendicheremo i diritti dei tifosi che hanno affrontato lunghi viaggi e pagato piccole fortune per assistere alla sessione di prove, ma sono stati privati ​​dell’esperienza. Inoltre, i querelanti chiedono danni per angoscia mentale, l’importo sarà determinato dalla giuria in modo giusto e ragionevole. Il costo del biglietto non è stato rimborsato anche se era garantito in caso di annullamento di qualche sessione“.

Il costo dei biglietti per le prove a Las Vegas

Il prezzo dei biglietti per l’evento di Formula 1 si aggirava tra i 600 e i 1000 euro solo per le prove del venerdì. Purtroppo però le prove sono durate appena 9 minuti.

“A quanto pare molti addetti alle pulizie e ai trasporti stavano già andando oltre i loro orari di lavoro, ad esempio il Vip Paddock Club (circa 20.000 euro a biglietto) e l’organizzazione ha deciso di prendere scorciatoie e di rimandare tutti a casa con un voucher compensativo di 200 euro da spendere nello store ufficiale del campionato“.

