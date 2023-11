Ducati, è già un bell’ambientino: Bezzecchi va a dire di tutto a Marquez che replica: «si pentirà»

Marc manda all’aria l’italiano che lo raggiunge nel motorhome. Repubblica: «rischia di essere solo l’inizio di una storia complicata per Ducati»

In Ducati è già un bell’ambientino: Bezzecchi dice di tutto a Marquez che replica: «quando capirà, si pentirà».

Repubblica scrive della lite ieri a Valencia tra Bezzecchi e Marquez e di quel che potrà accadere in Ducati con l’avvento del fu fuoriclasse spagnolo.

A proposito: sul palco è salito anche lui, il dg della Rossa, a ritirare il trofeo dei costruttori. Mai riconoscimento è stato più meritato. Dall’Igna, arrivato 10 anni fa nell’azienda emiliana, è il Leonardo dei motori: con lui, la Ducati ha stravinto in MotoGp, Superbike e altre categorie ancora. Se davvero resta fino alla pensione, preparatevi a mondiali monomarca o quasi. Ma a rendere emozionanti le gare ci penseranno i piloti stessi, a partire dal divisivo Cannibale catalano: «Cercheremo di gestire la situazione», promette l’ingegnere. Però Marco Bezzecchi, mandato gambe all’aria da Marc subito dopo il via, al termine del gp è andato nel motorhome dello spagnolo per dirgli di tutto. «Quando capirà, si pentirà delle parole pronunciate», ha tagliato corto Marquez, livido.

Per poi aggiungere: «non perdo tempo con questo personaggio».

Prosegue Repubblica:

La mancata zuffa minaccia di essere solo l’inizio di una storia complicata per la casa bolognese, che però adesso non deve distrarre dal capolavoro di Pecco: tranne due brevi parentesi, in testa per tutto il Mondiale.

Marquez la prossima stagione correrà per la Ducati nel team Gresini, per far posto a lui hanno fatto fuori Di Giannantonio che ieri è arrivato quarto (in realtà in pista secondo dietro a Bagnaia, poi è stato retrocesso per i pneumatici).

LE PAROLE DI BAGNAIA DOPO IL SUCCESSO

Pecco Bagnaia è di nuovo campione del mondo.

Queste le prime parole dopo la vittoria del gp di Valencia e del mondiale: «Un sogno. Purtroppo ultimamente il sabato ci fa penare sempre, poi la domenica arriviamo e siamo i più forti quindi sono contentissimo. Penso che sia stata una stagione veramente bella, purtroppo Barcellona ha influito un po’ troppo sui risultati dopo, ma vincere oggi è qualcosa di incredibile. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo la gara. Voglio ringraziare tutti»

Com’è stata la gara dopo aver visto Martin out:

«Non ho visto Martin out, altrimenti sarebbe stato più facile. Più che altro avevo paura della pressione gomma davanti, allora ho cercato di star dietro a qualcuno dopo l’inizio. E’ stata la scelta giusta perché dopo la pressione è andata su e tutto è andato meglio. Ho provato a star davanti e a spingere. Meglio di così non potevo chiedere»

Le parole di Davide Tardozzi: «Confermarsi è difficilissmo, Martin è stato velocissimo nella seconda parte di stagione, sarà probabilmente il contendente dei prossimi anni. Siamo contenti di averli entrambi su una Ducati»

