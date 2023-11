Alla tavola rotonda sugli stadi: «Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze»

De Laurentiis: «cinque club italiani importanti hanno debiti da 500 milioni a un miliardo»

DE LAURENTIIS È A UNA TAVOLA ROTONDA SUGLI STADI

ORE 16.10 – AGENZIA DIRE

«Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il convegno ‘La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive’.

«Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano i progetti presentati e impongono scelte progettuali antieconomiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione- ha aggiunto- Rischiamo di non vedere mai applicata la modifica al decreto legislativo 38 del 2021 se poi si consente ai comuni di intervenire”. Secondo il numero uno del Napoli “le norme non riesco a debellare il male incurabile del nostro Paese, che sono la burocrazia e l’ingerenza politica”. De Laurentiis ha poi concluso: “Se guardo 5 dei club più importanti in Italia che hanno una situazione debitoria che va dai 500milioni a un miliardo, significa che questo calcio non funziona».

DE LAURENTIIS ALLA TAVOLA ROTONDA SUGLI STADI A ROMA

Il presidente De Laurentiis ha lasciato la riunione che era in corso negli uffici della Filmauro per fare il punto sulla situazione e discutere con il procuratore di Tudor il possibile subentro a Garcia. Il presidente infatti alle ore 15 deve partecipare alla tavola rotonda “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”, insieme ad- Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani – Giovanni Malagò, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 – Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo – Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport presso il CONI – Stefano d’Albora, Amministratore Delegato ConiNet S.p.a. – Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky – Romano Righetti, General Counsel DAZN – Maria Alessandra Livi, Titolare della cattedra di Diritto Sportivo presso la Sapienza Università di Roma

ilnapolista © riproduzione riservata