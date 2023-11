Napoli, live: Riunione in corso a Roma. Garcia è volato a Nizza

Si attende l’annuncio dell’esonero in questi giorni considerando che il tecnico francese non allenerà il Napoli alla ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli, De Laurentiis ha deciso di riprendere i contatti con gli allenatori liberi che prenderebbero il posto di Rudi Garcia. De Laurnetiis ha provato anche a far dimettere Garcia, ma il francese non vuole saperme. Si attende la fumata bianca in questi giorni considerando che il tecnico francese non allenerà il Napoli alla ripresa degli allenamenti

Tra questi, in pole c’è il nome del croato Igor Tudor.

Sportmediaset scrive della proposta fatta dal Napoli che Tudor dovrebbe accettare

“Oggi sarà il giorno cruciale per l’ingaggio del croato ex Juve: attesa la risposta al contratto da sette mesi messo sul piatto con opzione di rinnovo fino al 2025. I contatti stanno andando in scena negli uffici romani di AdL: il primo passo sarà esonerare Garcia, che ha un contratto biennale ma pure una clausola d’esonero. Il francese avrebbe garantito così lo stipendio da 2,8 milioni di euro ‘solo’ fino al prossimo 30 giugno. Poi l’affondo su Tudor, il quale preferirebbe un accordo di due anni. Quest’ultimo è l’unico serio candidato: i nomi di Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro hanno perso quota vertiginosamente”

Massimo Ugolini ha dato nuovi aggiornamenti sulla situazione del Napoli e di Garcia

“È in corso un vertice a cui dovrebbe partecipare anche Seric, il procuratore di Igor Tudor, per vagliare l’offerta di De Laurentiis e, se questa venisse accettata, il croato sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Il futuro di Garcia pare segnato. In questo momento Tudor sembra avanti, sono stati fatti anche i nomi di Cannavaro, che hanno visto la gara contro l’Empoli insieme al presidente del Napoli, Mazzarri e Giampaolo. Il croato è il prescelto, ma bisogna vedere se accetterà le condizioni”.

A Sky Massimo Ugolini ha dato un resoconto delle prime ore del mattino in casa Napoli:

«Ci sarà una riunione con De Laurentiis in cui dovrebbe partecipare il procuratore di Igor Tudor. Se verranno accettate le condizioni, il croato sarà il nuovo tecnico del Napoli. In questo momento lui è un passo avanti rispetto a Mazzarri, Giampaolo e Cannavaro. Sarebbe un’opzione suggestiva vedere Cannavaro sulla panchina degli azzurri, ma in questo momento Tudor è la principale scelta; bisognerà vedere se accetterà le condizioni del presidente. Questa mattina Garcia ha lasciato Napoli per volare a Cannes dalla compagna e la figlia, come fa di solito quando c’è la pausa Nazionali».

«Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine. Con oggettività e tranquillità ti dico che se il Napoli prende Tudor prende il meglio di ciò che c’è a disposizione in giro al momento. Sia umanamente che professionalmente è un profilo adeguato al momento del Napoli. Scuola Gasperiniana. Non ha difficoltà a variare modulo». Lo ha detto Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli.

