Mercoledì non sarà il francese a dirigere l’allenamento del Napoli. Adl deve scegliere il tecnico. Improbabile che sarà Mazzarri

De Laurentiis all’intervallo ha parlato direttamente ai giocatori. Garcia fatto fuori

Gazzetta racconta i retroscena della sconfitta del Napoli al Maradona. L’Empoli ha strappato i tre punti in casa degli azzurri sul finire della gara dopo un partita combattuta ad armi pari. Anzi, per gioco prodotto rispetto al livello della squadra, l’Empoli ha meritava un risultato positivo.

Già all’intervallo si percepiva che più di qualcosa nella squadra di Garcia non girava per il verso giusto. Gli undici titolari, tra cui non figuravano né Kvara né Zielinski, non hanno inciso come Garcia si aspettava. Il doppio centravanti, Simeone davanti a Raspadori, si è rivelata una mossa inconcludente. La rosea scrive di ciò che è accaduto negli spogliatoi all’intervallo:

“Alla fine del primo tempo, l’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra “saltando” il tecnico Garcia“.

A fine gara, De Laurentiis non ha nemmeno incrociato Garcia. Il presidente è andato via dallo stadio subito dopo il gol di Kovalenko. Ora deciderà il successore.

La rosa dei nomi va da Antonio Conte a Fabio Cannavaro, da Igor Tudor sino a un improbabile ritorno di Walter Mazzarri. L’unica cosa certa è che alla ripresa degli allenamenti mercoledì pomeriggio a Castel Volturno non ci sarà Rudi Garcia.

Ancora una volta il presidente De Laurentiis dimostra di voler risolvere di persona i problemi che affliggono il Napoli. Come scrive il direttore del Napolista:

Senza soffermarci di nuovo su principi che ripetiamo da tempo, dal momento della sua fotografia con gli ultras (foto che ha sancito l’inizio della ahilui napoletanizzazione di De Laurentiis), via via il Napoli è arretrato nel familismo più spinto, ispirato dalla politica di un uomo solo al comando. Adl appunto. Che ha assunto via via più ruoli: direttore sportivo, motivatore, suggeritore in conferenza stampa e finanche allenatore. Corrado Guzzanti lo definirebbe De Laurentiis transformer.

