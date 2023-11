Cucchi: «La forza di Mazzarri è stata ascoltare la squadra, Garcia non ci era riuscito»

A Radio Punto Nuovo: «Garcia ha dimostrato insofferenza nel paragone con Spalletti; Mazzarri lo ha preso come obiettivo. A Madrid il Napoli deve giocarsela».

Il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato a Radio Punto Nuovo del nuovo Napoli di Mazzarri, dopo il match contro l’Atalanta:

«Tra il Napoli e Mazzarri si è subito creato un clima di grande fiducia, senza troppe rivoluzioni tattiche. Anzi, la squadra è stata quasi la stessa schierata da Garcia nelle scorse settimane. Il Napoli ha sempre avuto valori importanti, ma nella precedente gestione non sono venuti mai fuori. La forza del tecnico toscano è stato subito ascoltare la squadra e rimettere elementi come Elmas e tanti altri al centro delle rotazioni. Garcia non ha saputo ascoltare quello che volevano questi ragazzi, dimostrando forse un po’ di insofferenza nel costante paragone con Spalletti. Invece il nuovo tecnico sembra averlo abbracciato come obiettivo, nella speranza di riportare il Napoli ai livelli dello scorso anno».

E sui prossimi impegni del Napoli contro Real Madrid, Inter e Juventus:

«Ora anche a Madrid dovrà mostrare il proprio valore, ma non deve nascondersi. Vincere al Bernabeu è difficile per tutti, quindi tanto vale andare lì e giocarsela da Napoli. Non sei obbligato a vincere, ma devi andartela a giocare. Il Napoli non è inferiore ad Inter o Juventus, se Mazzarri sarà capace di ricucire tutti gli strappi, vedremo una squadra nuovamente pericolosa per la vetta. A Torino, abbiamo visto una Inter molto forte, ma anche una Juventus molto organizzata. Non sarà stata spettacolare, ma Juve-Inter ha dimostrato che i nerazzurri sono superabili con la giusta organizzazione. Questa lezione verrà utile».

LO SPOGLIATOIO AZZURRO STA DALLA PARTE DEL NUOVO TECNICO (CorSport):

In tre giorni di lavoro con il gruppo al completo Mazzarri ha già rubato il cuore alla squadra, mica soltanto a Kvara, e poi gli ha restituito l’anima facendo innamorare di nuovo i tifosi. Lo ha svelato la prestazione di Bergamo, al netto di tutti gli aspetti da migliorare o cancellare definitivamente dopo la gestione di Garcia, e poi lo hanno confermato le parole dei giocatori: Di Lorenzo ha detto che ha toccato i tasti giusti e ha restituito serenità; Elmas ha aggiunto che in un amen ha fatto qualcosa d’incredibile; Anguissa è arrivato venerdì dopo due partite (intere) con il Camerun e sabato ha giocato probabilmente la migliore della stagione; e Khvicha ha consacrato l’idillio.

