Capello: «De Laurentiis presidente-tecnico che dice a tutti come giocare»

A Sky: «Garcia ha pagato anche questo, quando il presidente interviene a livello tattico fa dei danni. Se poi influenza i giocatori, mina l'allenatore»

Capello su Sky: «De Laurentiis presidente-tecnico che dice a tutti come giocare».

Così Fabio Capello ha commentato l’ufficialità di Mazzarri come nuovo tecnico del Napoli. Secondo l’ex allenatore, oggi opinionista di Sky, l’esonero di Garcia è responsabilità anche e soprattutto del presidente del Napoli, colpevole di aver delegittimato il suo vecchio allenatore.

Infatti per oltre un meso, Rudi Garcia è stato praticamente commissariato da De Laurentiis per oltre un mese, assistendo agli allenamenti diretti dal tecnico francese e parlando in diversi momenti con i giocatori stessi. Più di una volta è anche sceso negli spogliatoio per parlare con la squadra durante e dopo le partite, bypassando oltre ogni limite il ruolo dell’allenatore. Ciò è successo anche nell’ultima partita, quella contro l’Empoli, che ha decretato l’esonero di Garcia.

Le parole di Capello a Sky Sport:

«Mazzarri èun allenatore di esperienza, conosce l’ambiente, si spera che possa seguire nel solco di Spalletti ma non è il suo solco. Perché a Napoli c’è un presidente-tecnico che dice a tutti quanti come giocare. Garcia ha pagato questo, quando il presdente interviene a livello tattico si fa dei danni. Ci sono alcuni presidenti che lo capiscono, se poi vanno a parlare con i giocatori e li influenza, tutto questo mina l’allenatore».

Sulla stessa linea anche Paolo Condò, che qualche ora prima aveva detto:

«Una volta che ingaggi l’allenatore devi lasciarlo libero. Mi piace pensare che si sia proposto Mazzarri e abbia detto che il modulo non sarebbe stato un problema. De Laurentiis ha sottovalutato i divorzi da Giuntoli e Spalletti, perché lui ha dovuto cambiare allenatore e ha dovuto decidere senza il conforto di una persona ben dentro questo mondo che potesse fargli presente i pregi e i difetti di Garcia. Ha dovuto fare tutto da solo. Però il primo shock è andato decisamente male. De Laurentiis ha chiamato Mazzarri per rimettersi accanto un tecnico e una persona nella quale ha fiducia».

