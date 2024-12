Nadal salterà Wimbledon, vuole vincere le Olimpiadi al Roland Garros in coppia con Alcaraz

“Non penso sia furbo fare una transizione sull’erba e poi tornare immediatamente sulla terra, no?”

Tigna. Rafael Nadal non ce la fa a dire addio al tennis, figurarsi lasciare casa sua: il Roland Garros. Dopo la sconfitta al primo turno contro Zverev, allora il piano è tornare a Parigi per vincere almeno un’ultima volta: le Olimpiadi, magari in coppia con Alcaraz.

Dopo la sconfitta si è detto “mentalmente distrutto”. Secondo il Telegraph e gran parte della stampa internazionale “salterà Wimbledon per concentrarsi sui prossimi Giochi Olimpici”. “Non sarebbe molto intelligente giocare a Wimbledon”, ha detto. “Mi Sembra difficile, onestamente. Ho bisogno di parlare con il team. Ma non penso che sia furbo dopo tutte le cose che sono successe al mio corpo fare una grande transizione verso una superficie completamente diversa e poi tornare immediatamente sulla terra, no?”.

Nadal ha una possibilità realistica di vincere una medaglia – scrive ancora il Telegraph – Ha in programma di collaborare con il campione in carica di Wimbledon Carlos Alcaraz in una squadra di doppio potenzialmente vincente al mondo.

