De Laurentiis ha scelto Mazzarri perché con Tudor non non avrebbe avuto mano libera in estate

Sport Mediaset: “Mazzari ha accettato senza battere ciglio un contratto fino a giugno, Tudor è un sergente meno malleabile”

Walter Mazzarri torna a Napoli, De Laurentiis ha scelto il grande ritorno al posto dell’incognita Tudor. Rudi Garcia lascia la squadra campione d’Italia dopo poco più di 5 mesi. Fatale per il tecnico francese la sconfitta in casa contro l’Empoli.

Dopo 10 anni il grande ritorno di Walter Mazzarri. Tanti però si chiedono come e perché il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis abbia scelto il tecnico toscano (un altro). Sport Mediaset ha provato a dare più di una risposta a questa domanda.

Senz’altro nella scelta del presidente del Napoli ha pesato la questione contrattuale:

“Il 62enne livornese ha accettato senza battere ciglio un contratto fino a giugno. Cosa che Tudor, sin dall’origine, non ha preso in considerazione. L’ex difensore della Juve infatti, era disponibile esclusivamente ad un biennale, oppure all’inserimento opzione per il 2025 a determinate condizioni. Ergo: De Laurentiis non avrebbe avuto mano libera in estate“.

Chiaro che Mazzarri garantisce anche una conoscenza pregressa dell’ambiente partenopeo:

“Mazzarri conosce già l’ambiente: il suo reinserimento nella realtà azzurra è da considerarsi più facile rispetto a quello di un ‘esterno’. Ossia ad un tecnico che non ha mai avuto confidenza con la panchina del Napoli. Una differenza non da poco con Tudor. Reputato dai più un sergente meno malleabile rispetto a Mazzarri. Con quest’ultimo De Laurentiis avrà maggiore influenza sulle scelte tecniche, grazie anche ad un rapporto più consolidato nel tempo. Insomma i due si conoscono meglio“.

Inoltre, un altro aspetto non di poco conto, Mazzari è a tutti gli effetti un traghettatore. De Laurentiis ha progetti diversi per il Napoli e il richiamo di Walter gli permette di ritrovare stabilità. “A giugno, salvo miracoli, l’addio è scontato“.

I nomi per il Napoli del futuro sono diversi e tutti interessanti. Da Conte a Italiano, altro tecnico molto stimato da De Laurentiis che già quest’estate ha provato a portare a Napoli. Nella lista c’è anche Farioli, attuale tecnico del Nizza che alla sua prima esperienza in una panchina europea sta facendo piuttosto bene.

