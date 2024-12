Wembley è la parabola degli stadi moderni: centri commerciali che segretamente ti odiano (Guardian)

Per autofinanziarsi diventano luoghi sempre più esclusivi, “nirvana aziendali” che cambiano anche la faccia delle città

A proposito di stadi, e di quanto sul tema stiamo indietro da queste parti, il Guardian racconta cosa è diventato Wembley nel corso degli ultimi anni. E no: non è una cosa che riguarda solo il calcio. Wembley – scrive Jonathan Liew – è sempre stato una sorta di microcosmo per l’Inghilterra nel suo insieme: un luogo da tempo suddiviso, rosicchiato e svenduto al miglior offerente, pur mantenendo la pretesa che in realtà sia per tutti. Un luogo così preoccupato di raccontare alla gente la sua grandezza da trasformarsi essenzialmente in un fatto incontrastato”.

Tra la FA che ha ripagato l’ultima tranche del debito, le entrate post-Covid in forte ripresa e un incredibile portfolio di eventi non calcistici, da Taylor Swift al wrestling, “Wembley è una cosa rara: un grande progetto di infrastrutture pubbliche che ha in realtà si è ripagato da solo”.

Ma ha cambiato tutto l’universo circostante. “Wembley ama vantarsi dei 70 milioni di sterline di miglioramenti nei trasporti che per i residenti tutto l’anno. Ma ovviamente questi residenti non sono tutti quelli che erano. Nell’ultimo decennio i cieli intorno a Wembley sono stati oscurati da una foresta di condomini alla moda, insediamenti di lusso, nuovi hotel e negozi di fascia alta. Un promemoria, forse, del fatto che pochi in questo Paese sembrano possedere una visione di crescita e rigenerazione che vada oltre il trasferimento di persone più ricche. E queste questioni sono intrinsecamente legate allo sport stesso”.

“Le dimensioni e il costo del progetto di Wembley richiedevano uno stadio pieno di contenuti da parete a parete, uno spazio che sfruttava fino all’ultimo metro quadrato per il potenziale commerciale. Questo è il motivo per cui, con il suo splendore impersonale, la sicurezza prepotente, la confusione aziendale e i prezzi allettanti, Wembley sembra meno un pellegrinaggio calcistico e più un centro commerciale che segretamente ti odia”.

Inoltre ha cannibalizzato la concorrenza, “affamando altre regioni degli stessi investimenti, prestigio e entrate”.

“E francamente, perché fermarsi qui? Abbiamo bisogno di un Wembley delle Midlands, un Wembley dei Cotswolds, un Wembley dei Broads. Il futuro è una panoplia di Wembley che marciano attraverso il paese”. “Naturalmente c’è un paradosso nel cuore del modello Wembley. Più si allarga, più basi cerca di coprire, meno diventa speciale, costringendosi a allargarsi ancora di più, a diventare ancora più esclusivo”.

“Uno stadio in sé non ha alcun significato, nessun valore culturale intrinseco. Solo le persone possono fornirlo. Ma quando quelle persone diventano essenzialmente traffico, quota di mercato, una risorsa da sfruttare, allora l’intera esperienza viene svalutata”.

Per Liew è ormai un “nirvana aziendale”: un posto “dove 27.000 Vip e ospiti degli sponsor potranno godersi il rumore fatto da tutti gli altri. Sotto questo aspetto, e altri ancora, Wembley offre una parabola abbastanza decente per spiegare dove sta andando il gioco nel suo insieme”.

ilnapolista © riproduzione riservata