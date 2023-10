Ziliani: «Senza gli scempi arbitrali, il Bologna di Motta sarebbe in zona Champions»

Il giornalista su Twitter: «su tutti il rigore non concesso contro la Juventus sull’1-0. Gioca uno splendido calcio senza i migliori calciatori»

Paolo Ziliani su Twitter fa i complimenti al Bologna di Thiago Motta dopo il pareggio per 2-2 in casa dell’Inter. Il Bologna ha pareggiato anche con Napoli e Juventus (lì i rossoblù avrebbero meritato di vincere). Ecco cosa scrive Ziliani:

Del Bologna di Motta, che senza avere i migliori giocatori della Serie A gioca a calcio come in Serie A giocano in pochi, ho già detto e ripetuto che senza almeno tre scempi arbitrali perpetrati ai suoi danni (su tutti il rigore non concesso contro la Juventus sull’1-0, rigore che avrebbe chiuso la partita) avrebbe 6 punti in più e sarebbe oggi terzo in classifica subito dopo Inter e Milan.

Prosegue Ziliani:

Oggi la squadra rossoblu ci ha regalato la gemma del gol del 2-2 di Zirkzee: quando si dice un’azione che vale il prezzo del biglietto. Splendidamente lanciato da Ferguson con un’apertura no-look, il centravanti del Bologna si è fatto beffe dei tre difensori dell’Inter Bastoni, Pavard e Acerbi, ha conservato il possesso della palla, ha finto il tiro il tiro, è ritornato sui suoi passi fino a trovare, sfruttandolo, il varco e il momento giusto per calciare a rete di destro pugnalando Sommer. Pezzo di bravura assoluto, un gol da raccontare ai nipoti. Complimenti a Zirkzee. Complimenti a Motta. E complimenti al Bologna, che se il calcio italiano non fosse la pagliacciata che tutti sappiamo, oggi sarebbe – meritatamente – in zona Champions League.

Del Bologna di Motta, che senza avere i migliori giocatori della Serie A gioca a calcio come in Serie A giocano in pochi, ho già detto e ripetuto che senza almeno tre scempi arbitrali perpetrati ai suoi danni (su tutti il rigore non concesso contro la Juventus sull’1-0, rigore… pic.twitter.com/ZrEQNXxmv2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 7, 2023

IL COMMENTO NAPOLISTA A INTER-BOLOGNA 2-2

L’Inter perde due punti nella corsa scudetto. E li perde contro il Bologna dopo aver segnato due reti in tredici minuti. Sembrava una passeggiata per la squadra di Simone Inzaghi e invece i rossoblù di Thiago Motta confermano una volta di più di essere una squadra fastidiosa guidata da un tecnico molto bravo. Fin qui il Bologna ha fermato la Juventus (e avrebbe meritato la vittoria, è stato fermato da incredibili strafalcioni arbitrali), il Napoli e oggi l’Inter.

Finisce 2-2 e francamente non si può parlare di risultato bugiardo. Ovviamente l’Inter gioca più in attacco ma se non riesci a gestire due gol di vantaggio (con Acerbi e Lautaro Martinez) il problema è solo tuo.

La squadra di Inzaghi conferma di avere due problemi: uno in campionato con San Siro visto che nelle ultime due partite ha perso contro il Sassuolo (anche lì in rimonta) e ha pareggiato col Bologna. E poi ha un problema con l’Emilia.

La prima rete del Bologna al 19esimo su rigore concesso per fallo tanto evidente quanto ingenuo di Lautaro in area di rigore su calcio d’angolo. E il pareggio nella ripresa, un gol d’autore di Zirkzee che dà lezione su come – da solo – si controlla il pallone al limite dell’area, lo si difende, si manda alla neuro la difesa avversaria e una volta fatti aprire i tre interisti colpisce sul primo palo da fuori area e coglie in controtempo Sammer che resta di sasso. Un gol davvero molto bello.

La reazione dell’Inter è praticamente inesistente. Un gol annullato a Lautaro per evidente fuorigioco e poi tanta confusione.

L’Inter sale a 19 punti. Il Milan è a 18 e giocherà stasera a Marassi contro il Genoa. A 14 Napoli Fiorentina e Juventus. Napoli e Viola giocheranno domani sera, la Juve ha il derby alle 18.

ilnapolista © riproduzione riservata