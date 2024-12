Kvaratskhelia, il Psg gli ha offerto 7 milioni all’anno più bonus. Il Napoli 4 milioni più 1 di bonus (Schira)

Su X: “Conte e De Laurentiis vogliono tenere Kvara nonostante l’offerta del Psg. Discussioni in corso per provare a convincerlo e trovare un accordo”

L’offerta del Psg per Kvaratskhelia è di 7 milioni più bonus. L’ultima offerta del Napoli è di 4 milioni più bonus. Lo scrive il giornalista Schira su X:

“Il Psg ha offerto a Kvaratskhelia un contratto fino al 2029 (7 milioni all’anno più bonus). L’ultima offerta del Napoli per il prolungamento è stata di 4 milioni all’anno più 1 di bonus fino al 2029. Conte e De Laurentiis vogliono tenere Kvara nonostante l’offerta del Psg. Discussioni in corso per provare a convincerlo e trovare un accordo“.

#PSG have offered to Kvicha #Kvaratskhelia a contract until 2029 (7M/year + bonuses). Last #Napoli’s bid to extend was 4M/year + 1M as bonuses until 2029. Conte and DeLaurentiis want to keep Kvara despite #Paris’ offer. Talks in progress to try to convince him and to reach a deal https://t.co/6u63TCXzaD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024

Kvaratskhelia è una perla preziosa che Conte non ha intenzione di lasciar andare via. Sarà il punto fermo del nuovo Napoli. Per questo Manna si è impegnato a riprendere i contratti con l’agente del georgiano. Sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2029, con ingaggio più che raddoppiato e probabile clausola stile Osimhen.

Lo scrive il Corriere dello Sport:

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciare andare Khvicha Kvaratskhelia, tanto che lo ha dichiarato incedibile (a meno di una proposta indecente); il Psg vuole il giocatore, ha l’accordo con lui ma continua a collezionare porte azzurre in faccia quando si presenta da Adl con un’offerta (l’ultima da 110 milioni di euro); Kvara ha un contratto fino al 2027 e il presidente è stato chiaro in merito al valore che riconosce agli accordi.

Fine della storia. Antonio Conte ha una fama che lo precede e richieste che nella fattispecie hanno preceduto a firma e l’investitura ufficiale i prossimo allenatore del Napoli. Si. E per lui, Khvicha, è un punto fermo e imprescindibile per il futuro.

ilnapolista © riproduzione riservata