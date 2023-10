Vinicius Pinocchio, titola il giornale di Valencia: “ha mentito in tribunale sugli insulti razzisti”

Il giornale vicino al Valencia si scaglia contro il giocatore: “Ha commesso falsa testimonianza e ha ammesso di aver provocato”

La copertina di Superdeportes, giornale sportivo vicino al Valencia, ha suscitato parecchio clamore. La foto di Vinicius a tutta pagina con il naso di Pinocchio. Il titolo: “Pinocchio – il madridista che riconosce di aver provocato mente sugli insulti razzisti ricevuti da tutto lo stadio”

Un attacco frontale al giocatore del Real Madrid, vittima a più riprese di insulti razzisti. E proprio un episodio avvenuto al Mestalle di Valencia è finito in tribunale. Ieri l’udienza e il giornale sportivo lo racconta così:

“Dopo aver ritardato il giudice in due occasioni perché era in vacanza, Vinícius Jr. ha finalmente testimoniato questo giovedì sugli insulti razzisti ricevuti da un piccolo gruppo di tifosi nello scontro tra Real Madrid e Valencia CF al Mestalla la scorsa stagione. La prima volta ha rifiutato di testimoniare perché era in vacanza. Il giudice del caso gli ha dato la possibilità di testimoniare in videoconferenza dal suo luogo di riposo, ma lui ha rifiutato anche questa proposta. L’appuntamento successivo era a settembre, ma alla fine è stato rinviato a giovedì 5 ottobre, quando l’attaccante ha deciso di degnarsi di recarsi al tribunale“.

Come a dire che alla fine per Vinicius non era così importante questo processo. 40 minuti di testimonianza che si possono riassumere così:

“Il calciatore del Real Madrid non ha esitato a insistere sul fatto che l’intero stadio Mestalla ha avuto un comportamento razzista nei suoi confronti”.

Ma il quotidiano non ci sta e fa di tutto per smascherare le intenzioni di Vinicius:

“Vinícius commette falsa testimonianza mentendo deliberatamente quando afferma che l’intero stadio ha pronunciato insulti razzisti contro di lui. Fonti del caso spiegano che il calciatore del Real Madrid ha ammessi di aver provocato e li ha giustificati dicendo che fanno parte del suo carattere e che come calciatore che può trovare una motivazione in più in un ambiente ostile“.

Il Valencia ha chiesto al giocatore di rettificare la sua testimonianza.

