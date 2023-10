Tonali sa di avere un disagio interiore, inizierà un percorso di recupero per curare la ludopatia (CorSera)

I suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista. Sandro pur con imbarazzo ha accettato

Tonali fra i giocatori per adesso coinvolti nella vicenda scommesse sembra quello più scosso e quello più emotivamente coinvolto. Tanto che sotto consiglio del suo entourage ha chiesto e accettato di iniziare un percorso di terapia per risolvere il problema della ludopatia.

E pensare che meno di un mese fa veniva acclamato da tutto San Siro, durante la partita di Champions tra Milan e Newcastle. Da potenziale bandiera rossonera è diventato pilastro della squadra inglese. I tifosi hanno già creato un coro tutto per lui. Lo ricorda il Corriere della Sera:

“«He eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates f… Sunderland»: mangia spaghetti, beve Moretti, odia il f… Sunderland“.

Dopo la visita della Digos a Coverciano, Tonali ha passato una notte insonne, in lacrime:

“Lo sfogo con gli affetti più cari, l’imbarazzo di essersi reso conto che non avrebbe dovuto cedere a certi «passatempi», che tante volte si esercitano per noia o emulazione di colleghi e che ora rischiano di costargli caro“.

Adesso a stargli vicino famiglia, amici ed entourage che gli hanno, appunto, consigliato l’inizio di un percorso di recupero. Pur con tutto l’imbarazzo che ne consegue, il calciatore ha accettato:

“Ecco perché quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, Sandro pur con imbarazzo ha accettato. Sa di dover risolvere un disagio interiore e affronterà, come gli è stato consigliato da chi gli è vicino, un percorso di recupero. È consapevole di aver violato in qualche modo le regole del gioco, più per leggerezza che con dolo. Ora occorre un segnale di maturità per dimostrare di aver assorbito la lezione: ecco perché Tonali pare pronto a mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere“.

Nel frattempo il Newcastle monitora la situazione. Eddie Howe ha già chiesto le condizioni del suo pupillo di centrocampo. Gli ha mandato un messaggio per mostragli vicinanza. “«È spaventato, il colpo è stato grosso» afferma chi gli sta vicino“.

ilnapolista © riproduzione riservata