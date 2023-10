Salernitana, domani Iervolino deciderà se esonerare Paulo Sousa.

Al suo posto secondo Di Marzio potrebbe essere chiamato Filippo Inzaghi o Stramaccioni. Il sogno però è Tudor

La Salernitana cade in trasferta contro il Monza perdendo 3-0 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. Il Monza vince con i gol di Colpani, Vignato e Pessina su rigore. Per Paulo Sousa la pausa potrebbe essere decisiva in chiave negativa vista la prestazione molto opaca della sua squadra. Seconda vittoria consecutiva per i brianzoli invece (5°risultato positivo di fila) che si mettono in scia alle posizioni da zona Europa.

Paulo Sousa è adesso a forte rischio esonero. La sua Salernitana affonda a Monza, dove arriva la quinta sconfitta in questo avvio di campionato a fronte della miseria di tre pareggi con nessuna vittoria. E il tecnico portoghese rischia di pagare, anche in virtù della sosta che può facilitare il cambio in panchina e l’ambientamento di un nuovo allenatore.

Secondo quanto detto ai microfoni di Sky Sport da Milan e De Sanctis, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del club, le riflessioni del caso sono inevitabili, ma la decisione definitiva spetta al presidente Iervolino ed è attesa prossimamente.

Gianluca di Marzio che la decisione del presidente Iervolino sull’esonero di Paulo arriverà domani

I possibili sostituti

In caso di esonero di Paulo Sousa, la dirigenza della Salernitana sta valutando diverse opzioni. Buone quotazioni per Filippo Inzaghi. Ci sono già stati contatti, anche se solo indiretti per ora, tra l’allenatore e i granata, a cui piace molto il suo profilo. Il presidente Iervolino ha pensato anche a Stramaccioni come possibilità. Altre figure di allenatori liberi in questo momento, come Iachini, Petkovic, Maran o Semplici, non sono state ancora approfondite. Il sogno impossible è Igor Tudor, che non è però intenzionato ad accettare. Iervolino valuta anche di rinforzare la rosa sul mercato svincolati, che vede ancora liberi profili come quello di Soriano e altri calciatori stranieri. La decisione finale sull’esonero di Sousa dovrebbe arrivare nella giornata di domani, lunedì 9 ottobre.

