Perché Garcia ha tolto Zielinski per Raspadori? Da quel momento la partita è finita

Non sono così ottimista. Il Real ha accelerato e rallentato a piacimento. Natan e Politano le note positive

Io non sono così ottimista. I tempi della partita li ha decisi il Real. Hanno accelerato e rallentato a loro piacimento. Nel primo tempo come hanno messo appena appena il piede sull’acceleratore, ci siamo disuniti. Reparti distanti, Kroos e Bellingham sempre liberi al centro del campo, Anguissa fermo che non faceva nessun filtro (per me peggiore in campo). Hanno fatto i due gol e hanno rallentato di nuovo.

Nel secondo tempo abbiamo trovato il pari per un rigore parecchio regalato (mentre il primo ce lo aveva regalato Kepa) e ci siamo galvanizzati, producendo però pochino.

Poi Garcia ha deciso di cambiare modulo togliendo uno dei nostri migliori (Zielinski per Raspasori), loro hanno segnato e da quel momento la partita non ha detto più niente, visto che noi eravamo messi in campo a capa di cazzo e loro pensavano a gestire il vantaggio.

Le note positive sono Politano e Natan, quelle negative Anguissa e Osimhen che pure è apparso molto meno volitivo del solito.

Non sono affatto ottimista dopo questa partita soprattutto perché mi sembra che sia aumentata la confusione. Pensavo che Garcia si fosse reso conto che il modulo col trequartista non ha senso, e invece no.

Infine Meret: non lo trovo particolarmente colpevole su nessuno dei tre gol, per motivi diversi, ma il portiere del Napoli dovrebbe essere uno che ogni tanto ti salva pure il risultato.

